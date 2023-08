À Pretoria, l'Iran espère le soutien de l'Afrique du Sud pour l'adhésion aux Brics

En Afrique du Sud, la ministre des Affaires étrangères, Naledi Pandor, recevait hier, jeudi 10 août, son homologue iranien, Hossein Amir-Abdollahian. Téhéran s’est lancé dans une offensive diplomatique pour tenter de retrouver des alliés sur la scène internationale. Chose facile avec Pretoria, puisque l’ANC, soutenu par le régime des mollahs sous l’apartheid, est un ami historique du pays. Des relations particulièrement importantes pour l'Iran cette année, puisque l'Afrique du Sud s'apprête à héberger le sommet des Brics,

Pour Naledi Pandor (notre photo), l'Afrique du Sud et l'Iran partagent une stratégie de non-alignement dans la guerre en Ukraine.

Avec notre correspondante en Afrique du Sud, Claire Bargelès

L’Afrique est désormais un terrain de choix pour l’Iran, avec le président Ebrahim Raïssi qui était déjà en déplacement sur le continent le mois dernier, pour visiter le Kenya, l’Ouganda et le Zimbabwe. Cette semaine, son ministre des Affaires étrangères a pu unir sa voix à celle de son homologue sud-africaine pour appeler au multilatéralisme et à la transformation des instances internationales.

Stratégie de non-alignement sur l'Ukraine

Pour Naledi Pandor, les deux pays partagent de plus une stratégie de non-alignement dans la guerre en Ukraine, malgré les accusations d’utilisation par Moscou de drones iraniens : « Chacun de nos pays ne prend pas parti dans ce conflit. Nous reconnaissons que les intérêts sécuritaires des deux côtés doivent être pris en compte et nous pensons que les États membres de l’Otan ont donc un rôle à jouer pour assurer qu’il existe un chemin possible vers la paix. »

Objectif Brics pour l'Iran

Alors que les relations de l’Iran restent tendues avec les Occidentaux, avec de nouvelles sanctions, et que Téhéran s’est rapproché de la Chine et de la Russie, Hossein Amir-Abdollahian a pour sa part rappelé l’envie de son pays de rejoindre les Brics : « Nous espérons que la République islamique d’Iran pourra bénéficier de l’opportunité d’un processus d’adhésion aux Brics accéléré, avec un très fort soutien que nous espérons recevoir de la part du gouvernement de l’Afrique du Sud ainsi que d’autres membres. »

Et Ebrahim Raïssi est d'ores et déjà invité à participer au sommet des Brics de Johannesbourg, prévu dans deux semaines, du 22 au 24 août, où cette question de l'élargissement du groupe sera au centre des discussions.

