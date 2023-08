Putsch au Niger: les réactions très contrastées de Nigériens aux dernières annonces de la Cédéao

Coup d’État au Niger: des marques d’inquiétudes se multiplient au sujet du président Mohamed Bazoum et de ses proches

Les chefs d'État et de gouvernement de la Cédéao ont une nouvelle fois exigé la libération de Mohamed Bazoum et rappelé qu'ils tiennent la junte pour responsable de l'intégrité physique du président élu et de ses proches.

Les expressions d'inquiétude sur les conditions de sa détention se multiplient en effet. Les dernières en date sont formulées par des chefs coutumiers, religieux et des leaders de communautés proches du président. Dans un communiqué publié hier, ils évoquent le traitement inhumain et dégradant subi depuis le 26 juillet par le chef d’État déchu et sa famille.

Leurs conditions de détention au palais présidentiel se sont largement dégradées, le 2 août. Depuis cette date, ces derniers n'ont en effet plus le droit de recevoir de visite, y compris d'un médecin, et sont privés d'électricité, d'eau courante et d'aliments frais. Ils en sont désormais réduits à consommer du riz et des pâtes, selon des proches.

Les rédacteurs de cette lettre disent avoir contacté des proches de la junte pour obtenir l'amélioration de leurs conditions de détention. Mais, face à l'absence de réponse, ils interpellent désormais le grand public et exige sans condition la libération de Madame Bazoum et son fils.

Le 9 août, c'est le Secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, qui exprimait son inquiétude. La veille, lors d'un appel avec Anthony Blinken, le Secrétaire d'État américain, le président renversé Mohamed Bazoum avait déjà décrit des conditions de détention très difficiles.