Niger: pourquoi la réunion des chefs d'état-major de la Cédéao se tiendra à Accra ?

La réunion des chefs d'état-major des pays membres de la Cédéao prévue, ce samedi 12 août, est reportée à la semaine prochaine pour des « raisons techniques » et se tiendra à Accra, au Ghana, et non à Abuja, au Nigeria. Explications.

Un soldat nigérian devant des locaux de la Cédéao à Abuja, au Nigeria. (Illusration) AFP - KOLA SULAIMON

