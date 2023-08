Tchad: l'appel à l'unité du président de la Transition Mahamat Idriss Déby diversement accueilli

Au Tchad, le message à la nation, jeudi soir, du président de la Transition Mahamat Idriss Déby à l’occasion du 63e anniversaire de l’accession à l’indépendance, a été axé sur l’importance pour les Tchadiens de travailler à l'unité. Un appel qui est revenu plusieurs fois dans son discours. Mais cet appel est apprécié diversement dans la classe politique.

Avec notre correspondant à Ndjamena, Olivier Monodji

La répression des manifestants du 20 octobre 2022, et ses centaines de morts, sont encore présents dans la mémoire des Tchadiens. Ces derniers mois, plusieurs meetings et forums ont été organisés par le gouvernement de la Transition pour tenter de soigner les blessures. Jeudi soir, Mahamat Idriss Déby a relancé un appel à l'union.

Pour Jean-Bernard Padaré, porte-parole du MPS, le parti du président de la Transition, c'est une demande sans hypocrisie : « Nous devons tous nous retrouver dans le sens du vœu du président de la République, pour ensemble exprimer ce que nous (attendons). Et ça ne veut pas dire, pour autant, qu’on doit perdre son identité. Mais on doit, à partir de nos contradictions, trouver ce qui peut être utile pour la refondation de notre pays. »

Max Kemkoye, président du parti d'opposition UDP, estime que c'est la justice qui permettra l'unité des Tchadiens : « L’écoute, la liberté et le choix de la façon dont les Tchadiens entendent être gouvernés, mais si un dirigeant est incapable de créer ces conditions et qu’il utilise plutôt cet appel à l’unité comme un fonds de commerce, aucun appel à l’unité venant de gens comme ces autorités de transition ne peut prospérer. »

Certains Tchadiens et plusieurs organisations de la société civile se disent également déçus. Ils espèrent voir le président de la Transition trouver des solutions aux vrais problèmes : l'impunité dont bénéficient certains fonctionnaires et les nominations à des postes de responsabilité au sein des agences d'État ces derniers temps qui, selon eux, ne tiennent pas compte des compétences, mais des origines ethniques et de la proximité politique avec le pouvoir.

