Élections au Gabon: la Cour constitutionnelle entérine le bulletin de vote unique

Les prochaines élections gabonaises se feront avec le bulletin unique. La Cour constitutionnelle a rejeté, samedi 12 août, les requêtes de l'opposition, qui estime que le bulletin choisi, une feuille papier où seront présentés les candidats pour chaque élection (présidentielle, législatives et locales) ne respecte pas la séparation des pouvoirs. Dans sa décision, la Cour indique qu'« aucun des moyens invoqués par les requérants n'ayant prospéré, leurs requêtes sont rejetées ».

Ce nouveau bulletin, dont le Centre gabonais des élections (CGE) est à l'origine, attise les tensions et complique le calendrier électoral. Si le décret fixant les nouvelles modalités de vote a été présenté le 4 août, les requêtes de l'opposition ont été déposées le 9, tandis que la Cour constitutionnelle a tranché le 12 et que les élections sont programmées le 26. Pour l'opposant Anges Kevin Nzigou, candidat aux législatives à Libreville, cette décision juridique n'a pas de sens :

« C'est une colère, pas une déception. Une colère parce que je m'attendais à ce que la Cour nous donne les signes d'un recadrage dans cette élection. Elle nous a prouvé, avec cette décision, qu'elle est l'alliée maléfique du système Bongo-PDG. Comment la Cour ne comprend-elle pas la gravité d'obliger les électeurs à voter par incidence ? On ne peut pas admettre qu'une personne qui vote pour le président Bongo est condamnée à voter pour le député sur la circonscription du siège sur lequel le président Bongo se présente. On n'a jamais vu ça. Juste parce qu'il faut sauver le soldat Bongo ! Je trouve ça lamentable. »

Pour la majorité, l'adoption du bulletin de vote unique est une bonne nouvelle, tandis que le CGE évoque une véritable innovation. Frédéric Massavala Maboumba est l'un des porte-paroles du Parti démocratique gabonais (PDG). Il estime que les membres de l'opposition qui ont critiqué le nouveau mode de scrutin sont des mauvais joueurs :

« Lorsqu'on est un mauvais joueur, on cherche à critiquer l'organisation, on cherche à critiquer l'arbitre. Je conseillerais simplement à nos frères et amis de l'opposition d'aller sur le terrain, d'aller convaincre les Gabonais. Qu'à cela ne tienne, la Cour constitutionnelle vient de valider le bulletin unique. Là, place au combat d'idées. C'est le président Ali Bongo Ondimba qui est à même de conduire le pays vers des lendemains meilleurs. »

C'est donc avec le bulletin unique que les électeurs gabonais iront voter pour le scrutin présidentiel, le scrutin législatif et le scrutin local. La campagne électorale est officiellement ouverte depuis le 11 août.

