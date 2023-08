Côte d'Ivoire: à Grand-Bassam, l’océan dévaste des établissements touristiques

REPORTAGE

Lundi 14 août, le réveil a été brutal pour les propriétaires d’hôtels et de restaurants de Grand-Bassam. Les grandes marées ont frappé pendant quatre jours et ont fait des dégâts considérables. Piscines éventrées, restaurants dévastés par les eaux, palmiers déracinés… Certains établissements ne peuvent plus recevoir de public.

Avec notre envoyé spécial à Grand-Bassam, François Hume-Ferkatadji

Sur la plage, trois grands palmiers gisent sur le sable, prêts à être avalés par l’océan. Des blocs carrelés sont échoués un peu plus loin, restes de la piscine du Kanmindié. Il y a quelques jours encore, cet établissement accueillait des villégiateurs d’Abidjan ou d’ailleurs. Son propriétaire, Hervé Daly, observe les dégâts, impuissant :

« On avait à peu près 30 à 60 mètres où les clients venaient se détendre. Mais la mer est venue dévaster et creuser totalement. On avait cinq paillotes, certaines en paille, d'autres en tuiles. Elles ont été totalement envahies et emportées par la mer. »

Une cliente de passage visite les lieux pour l’organisation d’un futur séminaire d’entreprise. Mais en constatant la situation, elle a choisi de tout annuler :

« Tout ce qu'il y avait comme investissement, embellissement, cadre agréable... Tout est parti dans la mer. L'endroit est méconnaissable, complétement dévasté. Nous ne savons pas comment nous allons pouvoir organiser quelque chose. Les arbres sont déracinés, l'endroit qui pouvait accueillir un grand nombre de personnes n'est plus sécurisé. Tout cela est bien effrayant. »

Tout le long de la côte, sur la route d’Azuretti, des particuliers ou des professionnels du tourisme enregistrent des dégâts matériels. La « Zion River », villa d’Alpha Blondy, est attaquée par les vagues, tandis que la Maison de la Lagune a perdu sa piscine et son restaurant de plage. « Les clients sont partis, ils ont annulé les commandes. La déception est totale. On a eu des réservations pour la CAN. Mais nous sommes désolés, avec cette situation, on ne peut recevoir personne », confie un professionnel.

Ces fortes marées sont conformes à la saison, mais l’activité humaine, comme la construction des ports ou la surexploitation du littoral, aggrave le phénomène d’érosion des côtes.

00:54 Côte d'Ivoire: les grandes marées causent de nombreux dégâts à Grand-Bassam François Hume-Ferkatadji

