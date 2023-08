Niger: la junte entend «poursuivre» le président Mohamed Bazoum pour «haute trahison»

Dans un communiqué paru dimanche 13 août en fin de soirée, les auteurs du coup d'État au Niger ont annoncé avoir des « preuves pour poursuivre devant les instances nationales et internationales compétentes le président déchu et ses complices locaux et étrangers, pour haute trahison et atteinte à la sûreté intérieure et extérieure du Niger ».

Le président nigérien Mohamed Bazoum lors du sommet de l'UEMOA à Bissau, le 8 juillet 2023. (image d'illustration) AP - Ludovic Marin

