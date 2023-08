Affaire Kalev Mutond en RDC: l'opposant Jean-Claude Muyambo dépose plainte contre le procureur général de la Gombé

L'opposant Jean-Claude Muyambo, qui a passé quatre ans en prison, a déposé ce lundi 14 août une plainte contre le procureur général de la Gombé. Car ce dernier, Robert Kumbu, a retiré l'avis de recherche visant Kalev Mutond, ancien chef de l’agence nationale des renseignements (ANR) sous le régime de Joseph Kabila.

Kalev Mutond est pourtant accusé par d'anciens détenus de tortures, arrestations et détentions arbitraires. Avec le retrait de l'avis de recherche du procureur de la Gombé, il est donc libre de circuler au pays et à l'étranger sans être inquiété. Il n'aura pas à répondre devant la justice.

Jean-Claude Muyambo y voit une prime à la violence et à l'impunité. Il le dit au micro de notre correspondant, Pascal Mulegwa. « Nous sommes dans quel pays ? Où est la justice ? interroge Jean-Claude Muyambo. Il n'a jamais demandé pardon à qui que ce soit, et on pense qu'on peut lui pardonner comme ça ? Moi je ne vais jamais lui pardonner ! Si je n'avais pas été fort, je serais mort en prison... Mutond doit répondre de ses actes ! »

Kalev Mutond, ex-chef des renseignements et proche de Joseph Kabila, est rentré au pays en octobre 2022. Il avait quitté la RDC l’année précédente, craignant son arrestation. Celui qui semblait aussi puissant qu’intouchable avant 2019 est poursuivi entre autres pour détention arbitraire, tortures, traitement inhumain et tentative d'assassinat sur d’anciens détenus, tous opposants farouches à Joseph Kabila. Son retour a été négocié, d’après plusieurs sources proches du dossier.

En 2020, plus d’une trentaine d’anciens opposants et activistes des droits de l’homme, constitués en comités, ont saisi l’Acaj (Association congolaise pour l’accès à la justice). Parmi eux Jean-Claude Muyambo. Les plaignants estiment que leurs droits ont été violés par l’ANR du temps de Kalev Mutondo.

