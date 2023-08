Madagascar, Maurice, les Comores et les Seychelles créent un réseau de prévention des crises électorales

Les organisations de la société civile et de défense des droits humains de Madagascar, des Comores, de l'île Maurice et des Seychelles unissent leurs forces pour mieux se faire entendre. Mercredi 16 août, elles ont lancé en simultané, dans chacune des quatre îles, le Réseau d'engagement solidaire pour la paix et l'inclusion régionale. Une plateforme qui s'est donnée pour mission d'agir dans la prévention et la médiation des crises et des conflits potentiels, notamment en période électorale.

Les organisations de la société civile de Madagascar, des Comores, de l'Île Maurice et des Seychelles ont lancé, mercredi 16 août 2023, un réseau pour prévenir les conflits et les crises notamment en période électorale. © Laetitia Bezain/RFI

Avec notre correspondante à Antananarivo, Laetitia Bezain Le lancement de cette plateforme tombe à point nommé pour Madagascar, à moins de trois mois de l'élection présidentielle. Au-delà de renforcer les actions d'interpellation de la société civile, le réseau doit aussi permettre de mutualiser les expériences des différentes îles, explique Alphonse Maka, président du conseil d'administration de l'ONG Fihavanana Paix pour Madagascar et ancien président du Conseil de réconciliation nationale : « Chaque pays a ses réalités au niveau de la maturité de la démocratie, dit-il. Madagascar, par exemple, est encore qualifié comme un pays fragile au niveau économique, mais surtout au niveau politique. Donc les risques de crises sont très élevés à Madagascar par rapport aux autres pays comme les Seychelles ou l'île Maurice. Il y a aussi un échange d'expériences, tirer des leçons des autres et du passé. » À lire aussiMadagascar: les candidats à la présidentielle interpellés sur la lutte contre la corruption Liste électorale, budget de l'élection ou encore interdiction des manifestations à caractère politique dans les lieux publics : la plateforme, qui mise sur un système d'alerte précoce pour éviter de nouvelles crises, a déjà plusieurs points de crispation sur lesquels se focaliser, souligne Dina Ranaivo, responsable de plaidoyer au sein de l'observatoire des élections Safidy, membre du réseau : « À chaque élection, il y a eu des crises cycliques à Madagascar. Il y a eu 1972, 1980, 2002 et 2009. Vu le contexte politique actuel, nous allons nous réunir sur les points principaux de sources de conflits qui se passent à Madagascar, comme la liste électorale et la mise en place de tout ce qui est observation des bureaux de vote. » Le réseau rassemble une trentaine d'organisations de la société civile dans ces quatre îles de l'océan Indien.