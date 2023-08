RDC: débats intenses autour de l'avenir de l'état de siège au Nord-Kivu et en Ituri

Faut-il, oui ou non, lever l’état de siège dans les provinces de l’Ituri et du Nord-Kivu ? La table ronde consacrée à l’évaluation de la situation de l’insécurité dans cette partie du pays va clôturer ses travaux ce mercredi 16 août au Palais du Peuple de Kinshasa. Le suspense demeure, alors que les discussions ont été houleuses

Avec notre correspondant à Kinshasa, Kamanda Wa Kamanda-Muzembe

Des députés provinciaux de l’Ituri favorables à la levée de l’état de siège ont quitté la salle, mardi 15 août, deux heures après le début des travaux en commission. Mais ils y sont rentrés aussitôt après leur déclaration. Une façon pour eux de faire valoir leur position, relève un observateur.

Les travaux ont alors repris normalement avec les trois groupes : celui de la levée de l’état de siège, celui de son maintien et celui de la requalification en état d’urgence. Et, en fin de journée, les trois commissions ont présenté leur rapport au Premier ministre, Sama Lukonde.

Il faut toutefois souligner que les commissions pour le maintien et pour la levée de l’état de siège ont rivalisé d’argumentaire, chacun pour son camp. Le premier a parlé des souffrances de la population, le second a évoqué les menaces des groupes armés. Et seule la commission pour la requalification de l’état de siège n’a pas trouvé nécessaire d’argumenter. Cette notion, ont déclaré ses membres, n’a aucune assise constitutionnelle.

En fin de matinée, ce mercredi 16 août, interviendra la cérémonie de clôture qui sera présidée, comme à l’ouverture, par le président congolais Félix-Antoine Tshisekedi.

