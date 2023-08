Comores: crise et nouvelle norme, l'industrie de la vanille traverse une période délicate

L'industrie de la vanille fait face à d'importants défis aux Comores. Entre des stocks invendus, un prix du kilo de vanille verte toujours pas fixé et une nouvelle réglementation de l'Union européenne exigeant un taux de 0,02 mg de nicotine par kilo de vanille, le secteur est fortement impacté et ses acteurs de plus en plus inquiets. Les autorités se veulent rassurantes et explorent diverses pistes, dont celle menant à Madagascar, afin notamment que la filière appréhende la réalité du marché.

Aux Comores, les acteurs du secteur de la vanille avancent dans l'incertitude au début de la campagne 2023. (image d'illustration) © RFI/Igor Strauss

Publicité Lire la suite Avec notre correspondant à Moroni, Abdallah Mzembaba Voilà déjà deux semaines que la campagne de la vanille comorienne est ouverte, et il n'y a toujours pas de prix au kilo fixé. Celui-ci est d'habitude annoncé par l'Office de la vanille, après concertations. À cette incertitude, s'ajoutent les 37 tonnes d'invendus de la campagne précédente, à cause de prix trop bas pratiqués l'an passé à Madagascar. Pour éviter de nouvelles méventes, Moroni attend donc que la Grande Île fixe son prix avant de lui emboîter le pas. Sitti Djaouharia Chihabiddine, présidente de l'Association comorienne des exportateurs des produits de rente, explique : « Ma proposition serait de subventionner le prix à la production, et non de fixer de tarifs élevés qui nous rendraient très peu compétitifs dans le marché international. Étant donné que la nicotine est une composante de la vanille, nous considérons cette mesure comme une barrière non tarifaire imposée par l'Europe comme une sanction. Parce que nous ne pourrons pas passer ce filtre. » Le gouvernement, lui, assure être sensible à ces problèmes. « Un ensemble de mesures est envisagé. À ce titre, nous venons de mettre en place un comité de concertation. Nous avons parallèlement aussi engagé et obtenu, auprès des institutions qui ont financé les préparateurs pour l'achat de la vanille de la campagne précédente, la suspension des agios et intérêts bancaires », confie Ahmed Ali Bazi, ministre de l'Économie. Et en ce qui concerne les nouvelles normes d'exportation liées au taux de nicotine, le gouvernement entend s'allier à Madagascar pour engager des négociations avec l'Union européenne.