RDC: le département d'État américain place trois personnes sous sanctions

Ce mercredi 16 août, le département d'État américain a placé Cosma Wilungula, l'ancien directeur général de l'Institut congolais pour la conservation de la nature (ICCN) et deux de ses collaborateurs sur sa liste de sanctions pour des actes de corruption. Des accusations pour lesquelles il n’a jamais été jugé en République démocratique du Congo.

Créé en 1970, le parc national de Kahuzi-Biega est riche en biodiversité et abrite les derniers gorilles de plaine, en voie d'extinction (image d'illustration).

Avec notre correspondant à Kinshasa, Pascal Mulegwa

Selon le département d’Etat américain, les trois personnages sont sanctionnés pour avoir abusé de leurs fonctions publiques, car ils étaient au cœur du trafic de chimpanzés, de gorilles, d'okapis et d'autres espèces sauvages protégées de la RDC. Ces animaux étaient acheminés vers la Chine grâce à des permis falsifiés et en échange de pots-de-vin.

Crimes transnationaux

Ces actes sont des crimes transnationaux, précise Washington, qui estime qu’ils ont « non seulement sapé l'état de droit et la transparence du gouvernement en RDC », mais aussi les efforts de longue date de conservation de la faune. Prédicateur de 62 ans à la tête d’une église évangélique, M. Wilungula, avait bénéficié de la confiance du régime de Joseph Kabila. Il a passé seize ans à la tête de l'Institut congolais pour la conservation de la nature (ICCN) qu’il affirme avoir reformé et réhaussé.

Détournement

En 2021, il a été suspendu de ses fonctions pour des accusations de mauvaise gestion dont le détournement de plusieurs millions de dollars. Il lui était également reproché d’avoir conclu des arrangements avec des tiers et des pays sans l’aval du gouvernement. Ses tentatives devant la justice pour recouvrer ses fonctions n’ont pas abouti et Cosma Wilungula avait dû démissionner.

