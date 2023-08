Congo-B.: des centaines de diplomés manifestent pour leur intégration à la fonction publique

Au moins 2500 étudiants finalistes des écoles de formation ont bouclé vendredi 18 août leur sixième semaine de sit-in devant le ministère de la Fonction publique pour réclamer leur intégration. Ils ne sont pas prêts à lever leur mouvement face à l’insensibilité des autorités.

Avec notre correspondant à Brazzaville, Loïca Martial

Place du Jardin des droits de l’homme, en face du ministère de la Fonction publique, les anciens étudiants, munis de vuvuzelas, sifflets et autres instruments, sont surexcités.

« Nous sommes plus de 2500 personnes qui regorgent notre structure. Nous réclamons la notification du quota (d’intégration en 2023). Jusqu’à alors, les autorités ne veulent même parler du recrutement de l’année 2023 », déclare Jean-Hubert Kibangou Bassakinina, coordonnateur du collège inter-syndical des professionnels.

Depuis des années, tous ces manifestants demandent leur intégration dans la fonction publique. Eloïs Djembo est chargé de l’organisation et de la plateforme de l’intersyndicale :

« Nous sommes ici ensemble avec des amis qui ont fini depuis 2002, 2003 et 2004 ; et en tout cas jusqu’en 2023. Ca pose problème au niveau de la fonction publique. Le désespoir est là. Pourquoi attendre que nous venions faire des sit-in ici ? Pour l’image du pays, ce n’est pas bien. Alors que les recrutements se font officieusement chaque année », se désole Eloïs Djembo, chargé de l’organisation et de la plateforme de l’intersyndicale.

Une source contactée au sein du ministère de la Fonction publique n’a pas souhaité commenter les déclarations des étudiants finalistes. Qui comptent bien poursuivre leur mouvement.

