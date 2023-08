En Tunisie, la crise autour du pain se poursuit

Dans le cadre d’une vaste campagne de contrôle sur le secteur de la production et de la distribution du pain subventionné, le président de la chambre des boulangeries, une fédération regroupant plusieurs boulangers a été arrêté ce jeudi pour soupçon de monopole et de spéculation sur le marché de denrées subventionnées.

Avec notre correspondante à Tunis, Lilia Blaise

La crise « provoquée » du pain ne doit pas se reproduire, a déclaré jeudi soir le président lors d’une réunion avec son chef du gouvernement et les ministres de l’Intérieur, des Finances et du Commerce. Depuis le début du mois, les files d’attente se prolongent devant les boulangeries après un bouleversement du secteur. Cette semaine, les autorités disent avoir saisi 6528 tonnes de produits subventionnés et 8,45 tonnes de sel alimentaires lors d’un contrôle dans 15 minoteries.

Suite au problèmes de manque de pain et de spéculation autour du prix de la baguette subventionnée au prix symbolique de 190 millimes soit 0,06 centimes d’euros, les autorités ont décidé de rediriger les quotas de farine subventionnée vers les boulangeries traditionnelles au nombre de 3737 tandis que les boulangeries dites modernes qui produisaient la baguette et des pains spéciaux se sont vues lésées.

Derrière ces problèmes de pain et la rhétorique sur la guerre aux spéculateurs, une question demeure : l’approvisionnement en farine est-il suffisant pour satisfaire tout le monde ? Beaucoup de boulangers se plaignent de quotas très restreints face à l’augmentation de la demande et la Tunisie importe près de 80% de ses besoins en blé et le pays a de plus en plus de mal à payer ses fournisseurs. Symbole de cette crise derrière celle des boulangers, le directeur de l’Office des céréales a été limogé par la présidence ce lundi.

La situation au niveau des boulangeries ne semble pas s’améliorer. Après une grève prolongée depuis le 1er août, les boulangeries modernes, privées de farine, ont déclaré reprendre leur sit-in dès le lundi 21 août après une courte période de trêve pour discuter avec le gouvernement. Et ce tandis que les boulangeries traditionnelles tentent de répondre à la demande croissante pour le pain subventionné.

