Gabon: Albert Ondo Ossa, candidat unique et «consensuel» de l'opposition pour la présidentielle

Une plateforme fédérant les principaux partis d'opposition au Gabon a annoncé vendredi 18 août à la surprise générale la désignation d'Albert Ondo Ossa comme candidat « consensuel » face au président sortant Ali Bongo Ondimba à l'élection présidentielle du 26 août.

Comme en 2016 autour de Jean Ping, défait in extremis lors d'un scrutin présidentiel contesté face à Ali Bongo, les principaux ténors de l'opposition ont encore opté, sept ans plus tard, pour l'union, eux qui avançaient jusqu'à présent en ordre dispersé.

Six candidats avaient rejoint Alternance 2023, une plateforme qui s'était donnée l'objectif de désigner un candidat commun, afin notamment d'éviter la dispersion des suffrages dans une élection où s'affrontent 18 prétendants.

Albert Ondo Ossa, 69 ans, ancien ministre de l'Éducation et de l'enseignement supérieur d'Omar Bongo Ondimba, qui a dirigé le pays d'une main de fer pendant plus de 41 ans, a été désigné par Alternance 2023 après d'intenses tractations jeudi et vendredi. Candidat indépendant, il a été préféré à Paulette Missambo et Alexandre Barro Chambrier.

Voici un extrait de sa première déclaration, recueillie par RFI :

