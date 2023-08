Niger: «le jour J» d'une potentielle intervention armée «a été décidé», selon un commissaire de la Cédéao

Après deux jours de réunion à Accra au Ghana, les chefs d'état-major des pays de la Cédéao ont franchi une étape supplémentaire en vue d'une potentielle intervention militaire au Niger, « en vue de rétablir l'ordre constitutionnel », trois semaines après le coup d'État contre le président Mohamed Bazoum.

Le chef d'état-major de la défense du Ghana, le vice-amiral Seth Amoama (1er rang 4e à dr.) et le ministre de la Défense du Ghana, Dominic Nitiwul (1er rang, au c.) posent pour une photo de groupe avec les délégués de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (Cédéao) lors de la réunion extraordinaire de la Cédéao à Accra, au Ghana, le 17 août 2023.

Publicité Lire la suite

Avec notre envoyé spécial à Accra, François Hume-Ferkatadji

« Le jour J a été décidé » selon le commissaire aux affaires politiques de la Cédéao, Abdel-Fatau Musah. Le commissaire de la Cédéao a précisé qu'un accord a été trouvé sur les équipements, les ressources. Les effectifs et les plans ont été arrêtés. « On est prêt à y aller. Il n'y aura de nouvelle réunion des chefs d'état-major [...]. Nous voulons libérer le Niger des militaires au pouvoir pour que ce pays se concentre sur son objectif premier, la lutte contre le terrorisme ». C'est un pas de plus dans le bras de fer qui oppose la Cédéao à la junte nigérienne.

L'option diplomatique toujours sur la table

D'un autre côté, dans le communiqué final, des indices montrent que la situation peut encore évoluer. Tout d'abord, le projet doit à présent être validé par la conférence des chefs d'État de la communauté économique des pays d'Afrique de l'Ouest pour être entièrement validé. Ensuite, le chef d'état-major insiste bien sur le fait que toutes les options restent sur la table. La voie du dialogue reste donc ouverte, selon la Cédéao.

« Nous ne déclarons pas la guerre au Niger », a ajouté à plusieurs reprises le commissaire des affaires politiques de la Cédéao. « Il y a toujours une possibilité de dialogue », a expliqué Abdel-Fatau Musah en insistant sur le fait que cette opération vise à rétablir l'ordre constitutionnel. Il annonce par ailleurs une possible mission diplomatique de la Cédéao samedi 19 août au Niger. Ses délégations n'ont jusqu'ici pas réussi à rencontrer le général Tchiani.

Abdel-Fatau Musah nuance toutefois et résume la tonalité de ce sommet : « Nous n'allons pas passer notre temps à discuter. »

(Plus d'informations à venir)

À lire aussiCrise au Niger: pourquoi le Conseil Paix et Sécurité de l’Union africaine n’a pas encore communiqué sa position

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne