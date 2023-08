Au Burkina Faso, un hélicoptère de ravitaillement humanitaire visé par des tirs

L’incident s’est déroulé le 10 août dernier mais l'agence des Nations unies ne l'a communiqué qu'en cette fin de semaine. Des tirs ont touché un appareil du Programme alimentaire mondial qui apportait de l’aide aux populations de la région du Sahel, sous blocus des groupes armés terroristes.

Distribution de vivres au Centre de santé et de promotion sociale (CSPS) par le PAM de Gorgadji, au Burkina Faso (photo d'illustration).

Publicité Lire la suite

Le 10 août, un hélicoptère décolle de Ouahigouya, dans la région du Nord, à destination des zones assiégées de la région du Sahel où l'accès à des milliers de familles est coupé depuis des mois. Mais quelques minutes plus tard, l’appareil est pris pour cible par des tirs. « L’hélicoptère transportait de l’aide alimentaire destinées aux femmes, hommes et enfants les plus vulnérables de la ville assiégée de Djibo », explique le PAM dans un communiqué.

Selon une source humanitaire, plusieurs impacts de balles sont constatés sur la carlingue de l’appareil, à son atterrissage à Djibo, au niveau de l’hélice, de la cabine, et du réservoir.

Pas de victime, ni de blessés. L'attaque n'a pas été revendiquée, précise la même source. Le PAM la condamne fermement. « De telles attaques compromettent le travail du PAM sur le terrain, perturbant l’assistance alimentaire vitale tout en augmentant nos couts opérationnels », souligne Elvira Pruscini, la directrice du PAM au Burkina Faso. Elle assure toutefois que cet incident ne freinera pas le travail du PAM en faveur des populations qui en ont cruellement besoin.

L'organisation, la plus grande du monde concernant l'aide alimentaire, s'est engagé à soutenir 2,8 millions de personnes parmi les plus vulnérables, à travers son programme d’urgence et de résilience cette année au Burkina Faso.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne