Centrafrique: blessés de guerre, des dizaines de victimes tentent de se reconstruire

En Centrafrique, plusieurs centaines de victimes des conflits armés souffrent au quotidien dans la Nana-Mambéré, une préfecture située dans l'ouest du pays. Certains de ces hommes, femmes et enfants ont vu leurs vies basculer. Victimes d’attaques, d’accidents ou de maladies graves, nombreux ont été amputés d'un membre. Soutenus par le CICR, ils entament leurs parcours de soin.

Avec notre envoyé spécial à Bouar, Rolf Steve Domia-Leu

Dans leurs fauteuils roulants, Sophie et ses amis s'entraînent sur le terrain municipal de Bouar. Encadrés par une équipe soignante, la jeune femme confie les épreuves qu’elle a traversées : « En 2013, au temps fort de la crise, j'ai été agressée par des hommes armés dans la brousse. J'ai été transportée à l'hôpital par des parents. Les médecins m'ont amputé de la jambe droite. Je ne pouvais plus aller au champ. »

Huit ans après, elle a, grâce au programme de réhabilitation physique initié par le CICR, été équipée d’une prothèse. Elle vient de recevoir également un fauteuil roulant. « On a démarré en 2021 dans deux domaines. Le premier, c'était pour les gens qui ont vécu des traumatismes lors des évènements et qui ont perdu leurs membres inférieurs. On les envoie à Bangui pour leur mettre une prothèse. Le deuxième est destiné à ceux qui ont des difficultés à marcher depuis la naissance, on leur donne un fauteuil roulant », explique Daniel Bami, assistant médical au CICR.

Tout comme Sophie, une soixantaine de victimes bénéficient de ce programme. En plus de la Nana-Mambéré, ce projet a été initié dans d’autres préfectures de l'ouest comme la Mambéré Kadeï, l'Ouham et l'Ouham Pendé.

