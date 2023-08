Libye: colère et manifestations sur le port de Khoms contre l’installation d'une base turque

En Libye, après plusieurs jours de manifestation dans la ville de Khoms, le gouvernement de Tripoli a démenti avoir cédé les droits sur un important port civil ou autorisé son utilisation comme base militaire pour les militaires turcs. Une déclaration qui n'a pas convaincu les protestataires.

C'est le porte-parole du gouvernement d'Abdel Hamid Dbeibah qui a fait le démenti en se déplaçant sur le port de Khoms, ville située à quelque 120 kilomètres à l'est de Tripoli. Il était accompagné du chef d'état-major de la marine libyenne, Noureddine el-Bouni, et du directeur des autorités des ports et du transport maritime, Mohamed el-Siwi. Ces paroles n'ont pas convaincu les protestataires, des centaines d'habitants et de pécheurs de Khoms qui manifestent leur colère et leur incompréhension depuis le 13 août.

« L'occupation turque »

Ils ont appris par la presse turque, l'annexion du port de pêche mitoyen du grand port qui abrite une base militaire turque. Le 17 août, les protestataires ont bloqué la route menant au port en brûlant des pneus. Ils ont lancé des slogans hostiles au gouvernement Dbeibah et, à « l'occupation turque ».

Le port de Khoms est l'un des plus grands du pays et des centaines de personnes y travaillent. Certains commerçants installés au port n'y avaient plus droit d'accès. Quant aux pêcheurs, ils avaient reçu l'ordre de quitter le lieu. Un projet de développement vise ce port, a affirmé le ministre du Transport: « Nous n'allons pas déloger les pêcheurs avant de leur trouver un nouvel endroit » a-t-il admis.

Trois blessés légers

Vendredi 18 août, le porte-parole du gouvernement a cependant mis en garde les manifestants: « Toute atteinte à l'intérêt public exposera ses auteurs à des poursuites pénales. » La veille, les forces spéciales avaient tiré sur les manifestants. Selon nos informations, il y a eu trois blessés légers et plusieurs arrestations. Un groupe armé, s'appelant « les jeunes résistants de Khoms », a déclaré son intention de « défendre le port et de chasser les Turcs de la ville ».

