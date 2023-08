Reportage

Tunisie: la crise du pain se prolonge, devant les boulangeries, les files d'attente s'allongent

En Tunisie, les files d’attente se prolongent devant les boulangeries alors que le pays connaît une crise du pain depuis plus d’un mois. Beaucoup de Tunisiens disent prendre leur mal en patience devant les problèmes d’approvisionnement en farine et l’arrêt de travail de près de 90% des boulangeries dites « modernes » qui ne peuvent plus actuellement produire de la baguette subventionnée.

Dans une boulangerie à Djerba. Selon les chiffres du ministère du commerce, près de 900 000 baguettes sont gaspillées par jour dans le pays, qui est l’un des plus gros consommateurs de pain au monde. © Lilia Blaise / RFI

Texte par : RFI Suivre

Avec notre correspondante à Tunis, Lilia Blaise À 7h30 du matin, devant la boulangerie La Fidèle dans le quartier de Midoun à Djerba, Imed 41 ans et travailleur de chantier a déjà pris sa place dans la queue, avant même l'ouverture de l'établissement : « Il n'y a pas assez de pain pour tout le monde donc il faut venir tôt. C'est dû au fait que le tourisme a bien repris sur l'île cette été, donc, de fait, la demande est forte sur beaucoup de produits alimentaires. Il faut être un peu patient et Inch'Allah, il y aura bientôt une solution. » « Il faut faire la queue » Le taux d'occupation des hôtels a atteint pratiquement 100% à Djerba cet été mais le manque de pain est lié à plusieurs facteurs, selon Soumaya, résidente en France et en vacances sur son île natale : « Au niveau du pain, il y en a, c'est juste qu'il faut faire la queue. C'est juste une question de savoir prendre ce qui nous faut, parce qu'honnêtement si tu t'arrêtes à côté d'une benne de poubelles, les sacs de pains ils sont remplis. » Selon les chiffres du ministère du commerce, près de 900 000 baguettes sont gaspillées par jour dans le pays, qui est l'un des plus gros consommateurs de pain au monde. Mais pour le propriétaire de la boulangerie, Ridha Margouri, qui rationne les clients à dix baguettes par personne, le manque de farine reste problématique : « Moi j'ai besoin de cinq tonnes de farine pour répondre à la demande actuelle mais on ne m'a pas augmenté mon quota qui se limite à deux tonnes donc que voulez-vous que je fasse ? » Traitement au cas par cas D'autres boulangers ont vu leur quota de farine subventionnée augmenter pour faire face à la demande, mais les autorités traitent au cas par cas et renforcent beaucoup les contrôles. Dans le gouvernorat de Médenine, où se trouve l'île de Djerba, 226 opérations de contrôle économique ciblant les boulangeries ont été menées cette semaine et 58 infractions ont été relevées.