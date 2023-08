Présidentielle en RDC: Vital Kamerhe, de l’UNC, décide de soutenir le président Félix Tshisekedi

Leur accord, conclu à Nairobi, au Kenya, en 2018, était que Félix Tshisekedi se présenterait en 2018 et Kamerhe, en 2023. Mais samedi 19 août, l’Union pour la nation congolaise (UNC), le parti de Vital Kamerhe, a décidé de soutenir Félix Tshisekedi à la présidentielle du 20 décembre 2023.

Avec notre correspondant à Kinshasa, Pascal Mulegwa

« Nous avons décidé de renouveler le bail en faveur du principal attaquant », a annoncé l’UNC dont l’autorité, Vital Kamerhe, actuellement vice-Premier ministre en charge de l’économie. Comment comprendre ce choix ?

Billy Kambale, secrétaire général de l’UNC s’explique : « Le président Vital Kamerhe a toujours dit qu’il n’avait pas d’obsession pour les ambitions présidentielles. Il en a juste l’ambition. À ce stade, nous avons estimé que notre partenaire avait de l’avance sur nous : il est chef de l’État, il est en fonction et il y a des actions en sa faveur qui peuvent permettre à ce que nous puissions conserver le mandat. Nous disons que nous pouvons encore garder notre mal en patience et apporter le soutien nécessaire, pour conserver le pouvoir pour lequel nous nous sommes battus, en 2018, contre tout le monde. »

« La base d'une force politique »

« Pour nous, ce sont des acquis que nous ne pouvons pas nous permettre de remettre aujourd’hui en jeu, simplement par boulimie du pouvoir ou par obsession d’ambition. On ne peut pas continuellement parler des accords et arrangements politiques. Le jeu est ouvert. Nous sommes une grande formation politique. Nous avons déposé des candidatures aux élections législatives, nationales et provinciales. Nous allons donc nous battre pour avoir suffisamment de députés pour peser dans la balance pour la constitution du prochain gouvernement afin que, cette fois-ci, ça ne soit plus un accord mais que ce soit sur la base d’une force politique réelle issue des urnes ».

