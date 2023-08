Sénégal: les essais pour le nouveau bus rapide débutent à Dakar

À Dakar, les premiers essais pour le nouveau bus rapide (BRT) commencent ce lundi matin. Ce chantier phare vise à désengorger les axes de la capitale et rendre plus faciles les déplacements banlieue/centre-ville. Le point sur le projet.

Avec notre correspondant à Dakar, Juliette Dubois

Pour ces essais, le gouverneur de Dakar a demandé aux habitants de dégager les voies du bus rapide transit (BRT) occupées « par des activités de vente et de réparation de véhicules ».

Ce sera une nouvelle étape vers la mise en service du BRT, un réseau de bus électriques à alimentation solaire, qui circulera sur des voies réservées. Une solution censée améliorer la mobilité dans la capitale sénégalaise très embouteillée.

La livraison a pris du retard

Les travaux ont commencé fin 2019 et s’étalent sur 18 km de voies, desservant 23 stations. La promesse est une réduction de moitié du temps de transport entre le centre-ville et Guédiawaye, en banlieue, qui passera d’une heure et demie à 45 minutes.

La livraison a pris du retard. Initialement prévue pour fin 2022, elle a été repoussée à octobre 2023… puis à décembre 2023. Cette fois, selon le gouvernement, à cause de la dégradation de plusieurs gares lors des violentes manifestations de début juin. Le BRT viendra renforcer le train express régional (TER) déjà inauguré en 2021 pour désengorger les axes routiers. Il pourrait transporter jusqu’à 300 000 passagers par jour.

