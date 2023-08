Guerre au Soudan: violents combats près d’une base, au sud de Khartoum

Ces 20 et 21 août 2023, de violents combats ont été signalés entre l’armée et les paramilitaires près d’une base située dans le sud de Khartoum, la capitale.

Plus de quatre mois après le début des affrontements au Soudan, les multiples appels aux deux généraux belligérants pour revenir au dialogue, ne trouvent toujours pas d'échos. Le général Abdel Fattah al-Burhan, chef de l'armée, et le général Mohammed Hamdan Dogolo « Hemedti », qui dirige les paramilitaires, veulent toujours remporter une victoire.

Ce 21 août 2023, pour le deuxième jour consécutif de violents affrontements opposent les deux camps, autour d'une base militaire importante au sud de Khartoum.

Après avoir reçu du renfort en combattants et en armes sophistiquées, les Forces de soutien rapide (FSR) mènent depuis hier une attaque visant à prendre la base du corps de blindés située au sud de la capitale. Les combats ont été très violents dans les quartiers entourant l'enceinte qui abrite des centaines de blindés de l’armée.

Le quartier a été bombardé à l'arme lourde par les FSR, et il y aurait une quinzaine de morts parmi les civils, affirme l'armée. Des forces armées qui, elles, ont fait appel à l'aviation pour frapper les positions de leurs adversaires. Elles ont visé des points au sud et à l'est de la capitale.

Depuis le début de la guerre le 15 avril, les FSR tentent de contrôler les bases militaires à Khartoum mais n’ont réussi qu’à en occuper une seule: celle des gendarmes.

Toujours dans le sud de la capitale, les combats font rage également à Omdurman autour d’une autre base militaire, le corps des ingénieurs, où les positions des FSR ont été bombardées à l’arme lourde par les forces régulières.

Les deux parties s'entêtent toujours à vouloir réaliser une quelconque victoire, même symbolique, ce qui leur permettrait d'être en position de forces lors des prochaines discussions pour le cessez-le-feu.

La guerre s'est étendue dans huit États du Soudan, et la situation ne s’améliore pas. À la fin de la semaine dernière, les combats ont repris à el-Fasher, capitale du Darfour du Nord où des milliers de déplacés s'y sont réfugiés. Les combats ont également repris à Nyala au Darfour du sud, ce qui détériore encore davantage une situation humanitaire déjà assez fragile.

Quant au Kordofan de l'ouest, la ville d'al-Foula a été ces derniers jours, à son tour, victime de violences. Les FSR y ont pillé et brûlé les banques, les bâtiments administratifs et les bureaux des Nations Unies…

Au Kordofan du centre, à Kadougli, de violents combats ont une nouvelle fois opposé l'armée au Mouvement populaire de libération du Soudan-Nord, faction Abdelaziz al Helou. Ce dernier a déclaré récemment la guerre aux militaires avec qui il était pourtant lié par un accord de paix renouvelé tacitement chaque année.

