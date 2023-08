Libye: visite d’une délégation militaire russe à l'Armée nationale libyenne du maréchal Haftar

Iounous-bek Bamatguireïevitch Evkourov, vice-ministre russe de la Défense, conduit une délégation militaire à Benghazi, à l’invitation de l'Armée nationale libyenne (ANL) du maréchal Khalifa Haftar, l'homme fort de l'est libyen. Une occasion pour la Russie de réaffirmer ses liens avec l’ANL.

Une délégation de responsables militaires russes, menée par le vice-ministre de la Défense, est arrivée ce 22 août 2023 à Benghazi sur invitation du maréchal Khalifa Haftar, l'homme fort de l'est libyen.

Cette visite de deux jours discutera, selon le ministère russe de la Défense, des perspectives de coopération militaire en matière de lutte contre le terrorisme et « d'autres questions d'action commune », précise-t-il.

Cette visite « surprise » pour certains, « officielle » pour d'autres, au sein de l'Armée nationale libyenne (ANL), intervient quelques heures après l'annonce faite par Evguéni Prigojine, le patron du groupe paramilitaire russe Wagner, affirmant être à nouveau en Afrique « pour remplir des tâches » et rendre « la Russie plus grande ».

Isolée sur la scène internationale depuis la guerre en Ukraine, Moscou cherche des alliés et multiplie les efforts et les gestes envers les pays africains.

Pour la Russie, la Libye est une tête de pont pour sa présence en Afrique et cela fait plusieurs années qu'elle mène une offensive diplomatique sur le continent. Elle s'y pose en concurrente des puissances occidentales classiques influentes en Afrique.

En Libye, elle soutient depuis plusieurs années le maréchal Haftar et entretient avec lui des rapports soutenus face au gouvernement de Tripoli appuyé, lui, par la communauté internationale.

Cette nouvelle délégation de haut niveau, qui est à Benghazi, est donc conduite par Iounous-bek Bamatguireïevitch Evkourov, ex-dirigeant de la république russe à majorité musulmane d'Ingouchie. Elle renouvelle les liens en dépit des pressions américaines exercées sur Khalifa Haftar pour couper les ponts avec les miliciens de Wagner en Libye.

La délégation a rencontré les chefs d'état-major de l'ANL pour examiner leur coopération et coordination, concernant la formation et la maintenance d'armes et équipements russes, selon le communiqué de cette même ANL.

