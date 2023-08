Madagascar: l’ONG Transparency lance un guide pour sensibiliser les électeurs à un vote responsable et éclairé

L'ONG Transparency International a lancé un guide surnommé « hayfidy » (« savoir voter », en français) pour sensibiliser les électeurs contre un certain nombre de mauvaises pratiques, dont le manque de transparence et la corruption, à trois mois de la présidentielle.

Avec notre correspondante à Antananarivo, Laetitia Bezain

Sensibiliser les électeurs à un vote responsable et éclairé : à moins de trois mois de l'élection présidentielle, c'est la mission que s'est donnée la branche de Transparency International à Madagascar.

Alors que les campagnes électorales dans la Grande Île sont souvent synonymes de dépenses importantes, de grands spectacles, de distributions de t-shirts et parfois d'argent, reléguant les programmes au second plan, l'association a lancé mardi un guide pour accompagner les citoyens face aux urnes et les mobiliser contre toutes formes de corruption en cette période électorale.

« Certains votent en fonction des cadeaux qu'on leur donne »

« Choisissons les idées, non l'argent ou les cadeaux. » C'est ainsi par ce slogan que le guide interpelle les électeurs. Parmi les critères essentiels du candidat idéal, on retrouve notamment la divulgation des sources de financement de fonds de campagne électorale, estime Ketakandriana Rafitoson, directrice exécutive de Transparency International à Madagascar. « C’est un combat qu’on mène depuis longtemps, explique-t-elle. On a essayé de plaider pour le plafonnement des dépenses de campagne et pour une transparence absolue et obligatoire des sources de financement des autorités, à tous les échelons. Elles n’ont pas voulu réviser les lois électorales dans ce sens, mais on n’abandonne pas. On mise vraiment sur la lucidité et la volonté des électeurs pour influer sur le cours des choses ».

À travers une grille comparative, les électeurs peuvent noter les candidats, notamment sur leur programme : est-il réalisable sur cinq ans ? Correspond-il aux besoins de la population ? Le candidat ou son entourage politique ont-ils déjà été condamnés par la justice ?

C’est un moyen d'affiner son choix qui semble convaincre Rado, gardien. « Ça peut être utile parce que certains votent en fonction des cadeaux qu'on leur donne, souligne-t-il. Moi je sais déjà que je vais choisir un candidat qui a un programme centré sur les questions sociales, et en particulier sur l'éducation des enfants, parce que ça coute très cher de les mettre à l'école en ce moment. Je pense qu'un guide comme ça pourra m'aider à faire mon choix parce qu'il y a souvent beaucoup de candidats et on est un peu perdu face à tout ça ».

Transparency International lance un appel à toutes les organisations, notamment celles engagées dans la sensibilisation au processus électoral, pour aider à la diffusion de ce guide dans toute l'île. Des formations sur l'utilisation de cet outil ont commencé mardi dans plusieurs régions et une version sera aussi diffusée sous formes de vidéo et d'audio.

La période d'ouverture pour le dépôt des candidatures à l'élection présidentielle débute ce mercredi à 9h. Les candidats ont jusqu'au 6 septembre pour déposer leur dossier à la Haute-cour Constitutionnelle.

