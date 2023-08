Crise au Niger: l’Algérie entame une tournée dans la Cédéao pour tenter de contrer une intervention

Le ministre algérien des Affaires étrangères Ahmed Attaf a entamé mercredi 23 août une tournée en Afrique de l'Ouest pour aborder la situation au Niger, dans le but d’expliquer la position de l'Algérie et discuter d'une solution politique et pacifique à la crise. Pour tenter de faire écarter l’option militaire, le chef de la diplomatie s’est d’abord rendu au Nigéria, première étape d'une tournée qui le mènera aussi au Bénin et au Ghana, soit trois membres de la Cédéao directement concernés.

Le ministre algérien des Affaires étrangères Ahmed Attaf, ici à Alger, le 2 août 2023. © Fateh Guidoum / AP

Texte par : RFI Suivre