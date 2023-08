À Niamey, le Niger, le Mali et le Burkina Faso affichent leur proximité

Une double visite diplomatique a eu lieu jeudi 24 août à Niamey. Les ministres des Affaires étrangères du Mali et du Burkina Faso ont été reçus par le gouvernement de transition, dans un déplacement pour « renforcer les liens d'amitié et solidarité » entre les trois pays. À l'issue de cet entretien, le Niger a autorisé ses deux alliés à intervenir dans son territoire « en cas d'agression ».

Les ministres des Affaires étrangères du Burkina Faso, Olivia Rouamba, et du Mali, Abdoulaye Diop, ont tenu une réunion avec leur homologue nigérien Bakary Yaou Sangaré et le Premier ministre installé par la junte Ali Mahaman Lamine Zeine.

Les invités malien et burkinabè ont renouvelé leur soutien face aux sanctions de la Cédéao et de l'Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) qu'ils jugent « illégales, illégitimes et inhumaines ».

Ils ont répété leur opposition à une éventuelle intervention armée au Niger, qui serait « considérée comme une déclaration de guerre » si elle avait lieu.

Les trois pays sahéliens souhaitent « dynamiser leur coopération », notamment par la mise en place de « commissions tripartites », la création d'un secrétariat conjoint et en mutualisant leurs moyens pour combattre le terrorisme dans la région.

Mais c'est surtout la signature de deux ordonnances par le général Abdourahamane Tiani, chef de la junte nigérienne du CNSP, qui ont été saluées par les alliés : elles autorisent officiellement les forces burkinabè et maliennes à « intervenir au Niger en cas d'agression ».

Ces ordonnances viennent en réponse directe à une annonce de la Cédéao, stipulant que les chefs d'état-major de ses membres ont annoncé avoir déjà fixé la date d'une éventuelle opération militaire ouest-africaine.

