Tunisie: le ministère de la Justice déclare la guerre «aux fausses nouvelles»

Le ministère tunisien de la Justice a décidé de déclarer la guerre aux « fake news » et à l’intox, dans un communiqué publié conjointement avec le ministère de l’Intérieur et celui des Technologies, le 23 août 2023, après une réunion avec le Président de la république, Kaïs Saïed, sur la cybercriminalité. Selon les rapports d’ONG, jusqu’à présent, l’arsenal juridique tunisien a plus souvent visé des opposants politiques ou des journalistes que des diffuseurs de fausses informations.

Le président Kaïs Saïed, à Carthage, le 27 février 2020. REUTERS - POOL New

Par : RFI Suivre