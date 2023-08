Niger: dans un appel conjoint, RSF dénonce les atteintes contre les journalistes et les médias

Un mois après la prise du pouvoir par la junte au Niger, Reporter sans frontières (RSF) lance un appel conjoint avec 77 journalistes, patrons de médias et défenseurs des médias pour le respect de la liberté de la presse.

L’appel conjoint de l’ONG Reporters sans frontières dénonce les atteintes contre les journalistes et les médias dans le pays.

Joint par RFI, Nouhou Baldé, directeur du média Guinée Matin et signataire de cet appel a réagi : « Le message est simple, c’est de demander à la junte militaire nigérienne de laisser les journalistes exercer leur travail et de les laisser le faire de façon libre et indépendante. C’est aussi de donner la possibilité aux Nigériens d’écouter ou de regarder les médias qui les intéressent et de permettre donc à ce qu’il y ait une information diversifiée, indépendante, libre et de ne donc pas entraver la liberté de la presse au Niger. Tout le monde peut témoigner des restrictions qu’on a constatées : des journalistes ont été menacés, des médias ont été interdits ou fermés. Les atteintes sont flagrantes. Au Burkina Faso, il a fallu qu’on donne la parole à un intervenant pour que la radio Omega soit suspendue. Ce qui se fait au Niger risque donc de s’étendre ici, en Afrique de l’Ouest ».

