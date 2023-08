RDC: à Bukavu, on fait la promotion de l'entrepreneuriat au Sud-Kivu

En République démocratique du Congo (RDC), la représentation de la Chambre de commerce du pays à la communauté d’Afrique de l’est veut promouvoir l’entrepreneuriat et les opportunités d’affaires en faveur des entrepreneurs du Sud-Kivu, l’une des provinces qui débouchent sur l’Afrique de l’Est. Samedi 26 août, plus de 500 jeunes entrepreneurs se sont réunis à Bukavu en vue de discuter sur la possibilité d’accroître leurs chiffres d’affaire afin d’être performant à l’étranger et les défis liés à l’entrepreneuriat.

RDC: aube sur le lac Kivu, les premiers rayons de soleil caressent la ville de Bukavu au Sud-Kivu (image d'illustration). Photo MONUSCO/Abel Kavanagh

Publicité Lire la suite Avec notre correspondant en RDC, William Basimike Réunis dans la grande salle de l'hôtel New Riviera, les entrepreneurs du Sud-Kivu se sont succédé sur le podium pour des échanges sur leurs expériences. Dieu-Merci Mahano est apiculteur depuis 2011. Son entreprise Monde d'abeilles veut produire du miel en quantité industrielle pour l'exportation, mais les défis persistent. Travail en « solo » « J'ai constaté, dit-il, que les entrepreneurs travaillent en solo et cela fait que nous ne sommes pas à mesure de satisfaire les commandes qui sont nombreuses. Nous avons également des limites dans l'exportation car la qualité du miel n'est pas assurée ; nous n'avons aucun laboratoire qui peut analyser le miel pour que l'on sache ce que représente le miel pour qu'il soit vendu à l'étranger. » Ces entrepreneurs fustigent le manque de financements et de visibilité de leurs différents projets, et se disent étouffés par la multiplicité des taxes. Elethère Misege est le président de l'Union des producteurs agricoles du Sud-Kivu : « Quand un opérateur économique peut arriver à avoir plus de vingt à trente taxes, comment voulez-vous qu'il puisse survivre ? Nos voisins, avec les taxes, sont tellement moins chers que nous. Il y a un principe qui dit qu'il ne faut pas tuer une poule aux œufs d'or. » « Booster » Le représentant de la Chambre de commerce de la RDC à la communauté Est-africaine, Emmanuel Mbaswa demande de régler ces défis en interne afin que l'entrepreneuriat congolais brille à l'extérieur : « Tout ça c'est pour voir comment on peut concilier les efforts des populations locales avec l'extérieur afin de booster le progrès de la RDC. Il y a l'ordonnance présidentielle qui exonère les jeunes entrepreneurs durant une bonne période, et cette prescription doit être respectée. » Le gouvernement provincial du Sud-Kivu a promis d'accompagner les efforts de promotion de l'entrepreneuriat. À lire aussiRDC: la société civile du Nord-Kivu divisée sur l'évaluation de l'état de siège