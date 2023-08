RDC: visite du président du Burundi avec des questions de défense et de sécurité en toile de fond

Le président du Burundi a débuté une visite en République démocratique du Congo (RDC) voisine, ce 27 août 2023. Évariste Ndayishimiye est le président en exercice de la Communauté est-africaine (EAC), organisation sous-régionale qui a une force militaire déployée dans le Nord-Kivu, à l’Est de la RDC.

Publicité Lire la suite

Le président du Burundi est actuellement en visite à Kinshasa en République démocratique du Congo (RDC). Arrivé le 27 août au soir, Évariste Ndayishimiye a été accueilli par le Premier ministre congolais Jean-Michel Sama Lukonde.

Ce 28 août matin, il rencontre son homologue Félix Tshisekedi, avant une conférence de presse programmée dans l’après-midi. Les questions de défense et de sécurité seront bien sûr aux cœurs de ces échanges.

Évariste Ndayishimiye a déjà rencontré hier soir le président congolais lors d’un diner organisé dans la foulée au palais présidentiel du Mont Ngaliema. Et ce matin, séance officielle de travail des deux chefs d’État. Avec pour finir la signature d’un protocole d’accord sur le renforcement des relations politiques et militaires. Accord dont les contours vont être en partie dévoilés lors de la conférence de presse finale qui a commencé au palais de la nation à la mi-journée.

Les deux chefs d’État ont rappelé leur attachement au respect des feuilles de route signées dans le cadre des processus de Nairobi et de Luanda concernant notamment le conflit avec le mouvement rebelle du M23. Ils ont aussi noté l’absence de cantonnement des membres de la rébellion et ont appelé à ce que celui-ci intervienne le plus rapidement possible.

Dans la soirée de ce 27 août 2023, le Chef de l’Etat S.E @GeneralNeva a pris part à un banquet d'accueil organisé en son honneur par son Homologue S.E Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ce fut une belle occasion pour les deux Chefs d'Etat de partager des moments de convivialité. pic.twitter.com/7vfmWS2b2A — Ntare Rushatsi House (@NtareHouse) August 28, 2023

Il faut rappeler qu’Évariste Ndayishimiye est impliqué à plus d’un titre dans les différentes initiatives pour la paix dans l’est de la RDC. Il a pris la tête du Mécanisme Régional de Suivi de l’Accord-cadre d’Addis-Abeba en mai dernier. Mécanisme qui fait l’objet aujourd’hui d’une évaluation.

Mais, surtout, le président burundais est le président en exercice de la Communauté est-africaine (EAC). La région qui a déployée une force militaire dans le Nord-Kivu. Force plusieurs fois critiquée par Kinshasa. Seul finalement le contingent burundais a échappé aux critiques. Contingent d’environ 1 000 hommes qui est sur deux fronts : contre les rebelles du M23, mais aussi contre le RED-Tabara, groupé armé actif à la frontière des deux pays au Sud-Kivu.

Une visite qui intervient alors qu’une autre force militaire est attendue dans la zone d’ici la fin de l’année, celle de la région d’Afrique australe (SADC), dont le Burundi n’est pas membre, mais qui va forcément avoir une incidence sur les activités des militaires est-africains, Kényans, Ougandais, Sud-Soudans et donc Burundais, déjà présents dans l’est de la RDC.

À lire aussiRDC: une mission d'évaluation sur la force de l'EAC débute dans l'est du pays

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne