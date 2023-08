Reprise des négociations sur un méga-barrage en Éthiopie qui inquiète particulièrement l’Égypte

L'Égypte a annoncé ce 27 août 2023 avoir repris les négociations avec l'Éthiopie et le Soudan autour du méga-barrage éthiopien de la Renaissance, sur le Nil, une centrale hydroélectrique présentée comme vitale par Addis-Abeba et perçue comme une menace par Le Caire et Khartoum.

Vue générale du Grand barrage de la Renaissance éthiopienne (GERD) à Guba, en Éthiopie, le 20 février 2022. AFP - AMANUEL SILESHI

Au Caire, les négociations ont repris le 27 août 2023 entre l'Égypte, l'Éthiopie et le Soudan sur les modalités de remplissage et de mise en œuvre du méga-barrage de la Renaissance. Placé en Éthiopie, en amont d'une des sources principales du Nil, il inquiète fortement les pays en aval et en particulier les autorités égyptiennes. À lire aussiBarrage de la Renaissance: l'Égypte et l'Éthiopie se donnent quatre mois pour trouver un accord L'Éthiopie assure qu'elle utilisera le Nil de manière équitable et raisonnable et a affirmé vouloir trouver une solution par la négociation. Dans les faits, elle a entamé le mois dernier la quatrième et dernière phase du remplissage du barrage. Une décision unilatérale, qui a provoqué la colère de l'Égypte. Le pays craint fortement pour son approvisionnement en eau potable, qui dépend à 75% de la source du Nil située en Éthiopie. Le Caire a plusieurs fois menacé de recourir à la solution militaire L'Égypte a demandé plusieurs fois l'arrêt du remplissage du réservoir, au moins jusqu'à ce qu'un accord soit trouvé sur la régulation du débit d'eau et des modalités de fonctionnement du barrage. Chose que les autorités éthiopiennes ont toujours refusé. En réponse, Le Caire a plusieurs fois menacé de recourir à la solution militaire pour cette violation de la déclaration de principe signée en 2015 entre les deux pays. Les négociations durent maintenant depuis douze ans et le Grand barrage de la Renaissance doit devenir la centrale hydroélectrique la plus puissante d'Afrique. En Éthiopie, ce projet colossal est une fierté nationale financée par l'argent public pour un coût total estimé à 4,2 milliards d'euros. Le barrage doit doubler la production d'électricité du pays, indispensable à son développement. À lire aussiBarrage de la Renaissance: le Soudan en accord «sur tous les points» avec l'Éthiopie