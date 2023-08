La Chine monte au créneau après la tentative de coup d'État au Gabon

La Chine a appelé mercredi « les parties concernées » au Gabon à « garantir la sécurité » du président Ali Bongo Ondimba, après le coup de force militaire survenu ce mercredi 30 août.

Avec notre correspondant à Pékin, Stéphane Lagarde

Ali Bongo qualifié de « vieil ami de la Chine » par Xi Jinping lors de sa visite ici en avril dernier, des relations entre Libreville et Pékin « solides comme un roc », disent les médias d’État, et élevées récemment au rang de « partenariat stratégique global ». Le Gabon est considéré par les autorités chinoises comme un allié important en Afrique centrale.

Le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères a donc appelé ce mercredi « les parties concernées au Gabon à résoudre leurs différends par le dialogue, à rétablir l’ordre normal dès que possible et à assurer la sécurité personnelle du président gabonais Ali Bongo Ondimba ». Ce mercredi matin, peu après l'annonce des résultats des élections, des militaires ont proclamé l'annulation du scrutin et la dissolution des institutions.

Principal partenaire commercial

Inquiétudes pour la sécurité d’Ali Bongo, mais aussi pour celle des ressortissants chinois au Gabon travaillant dans différents secteurs. La Chine est le principal partenaire commercial du Gabon depuis une décennie avec des investissements importants notamment dans l’exploitation forestière.

« Compte tenu de la situation actuelle au Gabon, l'ambassade de Chine a activé le mécanisme d'urgence pour les cas de forces majeures, a affirmé l’ambassadeur Li Jinjin sur la télévision centrale de Chine. L'ambassade appelle tous les citoyens chinois au Gabon à ne pas sortir, et en cas d'urgence, à contacter immédiatement l'ambassade. »

