Plan algérien de sortie de crise au Niger: quelles sont les premières réactions à la Cédéao?

Au Niger, «nous nous rapprochons rapidement du moment où on risque vraiment d’aller en rupture de stocks humanitaires»

Au Niger, cela fait plus d'un mois que les putschistes ont renversé le président Mohamed Bazoum. Parmi les réponses notamment de la Cédéao : des sanctions telles que l'interdiction d'approvisionner le pays. Sauf que cet embargo s'applique également aux biens de première nécessité utilisés par les organisations humanitaires pour venir en aide aux populations les plus fragiles. L'International rescue comitee (IRC) et une quarantaine d'autres associations lancent donc un appel à la communauté internationale pour obtenir la création d'un corridor humanitaire.

Pour Paolo Cernuschi, directeur au Niger de l'IRC, joint par Gwendal Lavina, il est urgent d'agir : « Les frontières du Niger sont actuellement fermées. Donc les médicaments et les suppléments nutritionnels pour les enfants, et tous les autres biens pour la réponse humanitaire sont bloqués à l’extérieur du pays et ils n’arrivent à cause de cette fermeture des frontières. Selon certaines estimations faites avec les autres organisations humanitaires, les stocks disponibles dans le pays au moment de la fermeture des frontières étaient suffisants pour couvrir entre deux et trois mois de réponse humanitaire. Donc, avec le temps qu’il faut pour ravitailler les stocks disponibles, nous nous rapprochons rapidement du moment où on risque vraiment d’aller en rupture de stocks, et donc empêcher l’assistance alimentaire, le soutien nutritionnel, les cliniques mobiles, et toutes les autres activités qui sont en train d’être menées au Niger ».