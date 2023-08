Afrique du Sud: un immeuble prend feu à Johannesburg et fait plus de soixante victimes

Le bilan, qui pourrait s'alourdir, est de 64 morts ce jeudi 31 août. L'incendie qui s'est déclaré dans la nuit est éteint, mais les pompiers s'affairent pour tenter de porter secours d'éventuelles victimes.

Publicité Lire la suite

L'immeuble de quatre étages, situé dans une zone défavorisée du centre économique de Johannesburg, a pris feu dans la nuit du mercredi 30 au jeudi 31 août 2023. Pour le moment, aucun scénario n'a pu être déterminé sur les raisons du drame.

Si le feu est éteint ce jeudi matin, les pompiers continuent leurs recherches ce jeudi matin : « Nous avançons étage par étage », a expliqué le porte-parole des services de secours à une chaîne de télévision locale.

Au moins 64 personnes sont mortes. Leurs corps ont été allongés dans la rue, sous des draps et des couvertures. De plus, 43 personnes souffrent de blessures légères. Certaines ont notamment inhalé des fumées et ont été conduites dans des hôpitaux pour y être soignées.

La police a bouclé l'immeuble dans lequel les habitants s'étaient installés de manière informelle, selon les premiers éléments recueillis sur place par l'AFP.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne