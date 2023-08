Côte d'Ivoire: après une semaine, la campagne pour les élections locales prend fin

Les duels à surveiller

Au total, il y a plus de 30 400 candidats aux municipales et plus de 5 200 pour les régionales.

Samedi, plusieurs localités seront à surveiller. Ll y a la région du Cavally, dans l’ouest, où la ministre de la Fonction publique, Anne Ouloto, brigue un second mandat à la tête du conseil régional. Elle a en face d’elle Hubert Oulaye, le secrétaire exécutif du PPA-CI, qui est en alliance avec le parti de feu Henri Konan Bédié.

Un autre duel intéressant aura lieu dans la région du Haut-Sassandra entre le président du conseil sortant, Alphonse Djédjé Mady, et le ministre de la Jeunesse, Mamadou Touré, qui défend les couleurs du RHDP.

Pour les municipales, il faudra garder un œil sur la commune de Yopougon, où l’opposition part divisée face à Adama Bictogo, le président de l’Assemblée nationale.

L’élection à la mairie du Plateau sonne, elle, comme un match retour entre Jacques Ehouo, le maire sortant, et Fabrice Sawegnon, le candidat du parti au pouvoir.

Et dans la commune de Cocody, le PDCI est divisé entre Jean-Marc Yacé, le maire sortant, et la députée Yasmina Ouégnin.

B.D.