Madagascar: le président de l'Union africaine de judo, Siteny Randrianasoloniako, candidat à la présidentielle

Le président de l'Union africaine de judo, Siteny Randrianasoloniako a annoncé jeudi sa candidature à la présidentielle du 9 novembre. Après une tournée de plusieurs semaines dans l'île, ce dernier qui est aussi président du comité olympique malgache dit avoir constaté trois priorités pour le pays : l'accès à l'eau, le développement de l'agriculture et la santé.

Avec notre correspondante à Antananarivo, Laetitia Bezain

L'actuel président du comité olympique malgache dit vouloir apporter un programme en phase avec les réalités du peuple et un changement dans le paysage politique de la Grande Ile. « Ce qui me différencie des autres, c'est que moi, je crois en la démocratie. Je n'ai pas participé au coup d'Etat de 2002. Je n'ai pas participé au coup d'Etat de 2009. Je n'ai pas participé à la déstabilisation de 2017 », a-t-il dit devant une foule de sympathisants dans son fief de Tuléar, grand-ville de la côte sud-ouest du l'île dont il est aussi le député depuis 10 ans.

Élu député sous l'étiquette HVM de l'ancien président Rajaonarimampianina en 2013, puis sous la bannière, IRD plateforme de soutien au chef de l'Etat actuel en 2019, Siteny Randrianasoloniako, 51 ans, a fini par prendre ses distances avec Andry Rajoelina se disant « trahi » par celui-ci « comme tous les Malgaches puisqu'il n'a pas accompli ses promesses ».

Signataire de la charte de bonne conduite des candidats, le natif de Tuléar, propriétaire de médias locaux, n'a pourtant pas manqué de distribuer des t-shirts aux couleurs de sa campagne à la population. Une pratique habituelle dans la Grande Ile et régulièrement dénoncée par la société civile

« Mon objectif, c'est que Madagascar devienne une île prospère. On ne peut pas y parvenir si on n'est pas élu président. 80% des Malgaches ne savent ni lire ni écrire. C'est pour ça qu'il faut montrer notre couleur et c'est à travers cette couleur qu'on peut faire notre communication à l'égard de ces Malgaches-là. C'est pour ça qu'il y a ces t-shirts. Je n'apprécie pas cette pratique mais on n'a pas le choix », a-t-il ajouté. Selon le dernier recensement général de la population et de l'habitation de 2021, 69% de la population malgache sait lire et écrire la langue malagasy.

« Je n'ai pas de relations avec la Russie »

Alors que sa proximité avec le président Vladimir Poutine a souvent été questionnée, l'ex-champion de judo a démenti tout soutien de la part de la Russie. « Politiquement et dans les affaires, je n'ai pas de relations avec la Russie. On peut tout vérifier. Je suis le président de l'Union africaine de Judo et le vice-président de la fédération internationale de judo. Le président Vladimir Poutine était le président d'honneur de cette fédération internationale. Donc, on s'est connu à travers ça. Mais il ne faut pas oublier, qu'une fois la guerre avec l'Ukraine commencée, on l'a suspendu de la fédération et il n'est plus membre de l'exécutif », a-t-il expliqué.

Siteny Randrianasoloniako a aussi été adoubé la semaine dernière par le PSD, parti fondé par le premier président de la République malgache Philibert Tsiranana. Il succède à la petite-fille de ce dernier, Eliana Bezaza, en tant que secrétaire général.

