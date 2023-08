Rwanda: le général James Kabarebe, conseiller spécial de Paul Kagame, mis à la retraite

Au Rwanda, le général James Kabarebe, figure historique de l’armée et bras droit pour les questions de défense et de sécurité du président Paul Kagame, a été mis à la retraite en même temps qu’une dizaine d’autres généraux.

[Image d'archives] Le ministre de la Défense du Rwanda, James Kabarebe (à gauche), s'entretenant avec le général Arunda Nyakairima (au centre), chef des forces de défense de l'Ouganda, et son adjoint (à droite), alors que les délégués et représentants de divers pays africains assistent à la Conférence internationale du Grand Région des Lacs le 16 août 2012,

Avec notre correspondante à Kigali,Lucie Mouillaud

Au Rwanda, une dizaine de généraux de l’armée sont désormais à la retraite. L’annonce a été faite mercredi 30 août 2023 au soir, dans un communiqué des Rwanda Defence Forces (RDF).

Parmi les noms cités, celui du général James Kabarebe, figure historique de l’armée rwandaise et bras droit sécuritaire du président Paul Kagame depuis des dizaines d’années. Depuis 2019, il était conseiller spécial du chef de l’État pour les questions de défense et de sécurité. Le général James Kabarebe est, à 64 ans, l’une des plus anciennes personnalités du Front patriotique rwandais (FPR).

Ministre de la Défense de 2010 à 2018, chef d’état-major pendant de longues années auparavant, celui qui avait commencé comme simple aide de camp de Paul Kagame en 1994 a occupé pendant des décennies les plus hautes fonctions de l’appareil militaire.

Surnommé le « tombeur de Mobutu »

Surnommé le « tombeur de Mobutu » pour son rôle aux côtés de Laurent-Désiré Kabila pendant la première guerre du Congo, son nom avait récemment été cité parmi les officiers rwandais impliqués dans des opérations au Nord-Kivu, province congolaise, selon le rapport du 13 juin dernier des experts de l’ONU sur la RDC. Des allégations démenties par les autorités rwandaises.

L’annonce de la mise à la retraite du général Kabarebe, en même temps que celles d’une dizaine d’autres généraux et de 83 officiers supérieurs, intervient moins de trois mois après un remaniement de l’armée, en juin dernier. Un remaniement d’envergure avec une demi-douzaine de changements, dont le ministre de la Défense et le chef d’état-major.

