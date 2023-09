Le Gabon rouvre toutes ses frontières

Les militaires putschistes qui ont renversé Ali Bongo Ondimba au Gabon en milieu de semaine ont annoncé à la mi-journée la réouverture des frontières dès ce samedi. L'annonce a été faite à la télévision d'État par le colonel Ulrich Manfoumbi Manfoumbi, porte-parole du Comité pour la Transition et la Restauration des Institutions (CTRI).

Gabon: image arrêtée extraite de la déclaration télévisée annonçant la réouverture des frontières, ce samedi 2 septembre. Au centre, le colonel Ulrich Manfoumbi Manfoumbi, porte-parole du Comité pour la Transition et la Restauration des Institutions (CTRI).

Publicité Lire la suite

« Soucieux de préserver le respect de l'État de droit, les bonnes relations avec nos voisins et l'ensemble des États du monde, et afin de favoriser la continuité de l'État tout en démontrant notre ferme volonté de tenir nos engagements internationaux », le CTRI « décide avec effet immédiat de la réouverture des frontières terrestres, maritimes, et aériennes » à compter de ce samedi.

Elles étaient fermées depuis le coup d'État qui a chassé du pouvoir Ali Bongo, qui dirigeait le pays depuis 14 ans.

Le couvre-feu en revanche demeure en vigueur sur l'ensemble du territoire de 18H00 (17H00 GMT) à 6H00 (5H00 GMT), mais « les voyageurs arrivant en République gabonaise ou désireux de partir seront autorisés à circuler sur présentation de leur document de voyage », a précisé M. Manfoumbi Manfoumbi.

(avec AFP)

À lire aussiL'opposant gabonais Albert Ondo Ossa: «Ce n’est pas un coup d’État, c’est une révolution de palais»

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne