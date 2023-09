Madagascar: la 11ème édition des Jeux des îles de l’océan Indien est aussi une fête culturelle

REPORTAGE

À Madagascar, la 11ème édition des Jeux des îles de l’océan Indien touche presque à sa fin. En parallèle de des concours sportifs, plusieurs rencontres, à visée culturelle, ont été organisées.

Expositions et ventes d'objets artisanaux et de produits malagasy au Village Voara, à Antananarivo. Les délégations étrangères et les locaux défilent devant les stands pour ramener quelques souvenirs, le 1er septembre 2023.

Avec notre correspondante à Antananarivo, Sarah Tétaud

Depuis une semaine, la capitale malgache vibre donc au rythme des compétitions sportives… et des embouteillages monstres provoqués par l’organisation de certaines épreuves. En parallèle, les participants des sept îles saisissent l’occasion pour faire découvrir et partager leur patrimoine culturel.

« - L’Île Maurice est l’une des îles de l’océan Indien les plus développées en termes de services off shore, économiques et financiers.

- Oh la la ! Monsieur sort les grands mots ! »

Face à un public hilare, les comédiens mauriciens dépeignent, avec humour, les spécificités de leur île. Des pièces de théâtre, des danses, des chants… toute une série de rencontres culturelles organisées en marge des compétitions sportives pour permettre à une vingtaine de représentants de chaque île de vivre ces Jeux des îles différemment.

Une initiative que loue Alain Alcindor, chef de la délégation des Seychelles. « Quand on a la possibilité de combiner le sport et la culture, il faut le faire. C’est la coutume avec les Jeux des Îles. On a le volet sport et le volet jeunesse. Le volet jeunesse, ça comprend la culture et on a quatorze de nos participants qui sont venus pour ça. »

À deux pas du stade Maki où se disputent les matchs de rugby à 7, les pavillons éphémères du village Voara accueillent quelques flâneurs venus se faire photographier devant des posters géants de lieux emblématiques de l’île et acheter de petits souvenirs, comme ce membre de la délégation mauricienne.

« Des photos, des photos, on est en train de prendre des photos, un maximum de photos ! J’ai vu des mini-lémuriens, des peluches… je vais voir si je peux en acheter et le rapporter à Maurice, pour garder de bons souvenirs de Madagascar », a-t-il dit.

Un peu plus loin, sur son stand, Mialy Ramarivelo fait déguster ses miels aux sportifs et leur recommande d’en acheter :« Celui-ci, c’est miel-vanille. Celui-là, miel-hibiscus. Ici à Madagascar, le miel c’est dans notre culture. Si on n’a pas de miel à la maison, c’est comme si on n’avait pas de tête... Ce n’est pas un proverbe, mais plus une expression. Tout le monde connait ça. C’est ce qu’on dit chez nous … »

Et pour prolonger encore un peu les festivités, ce samedi soir, chaque délégation donnera à son pays l’occasion de partager une ultime fois un pan de sa culture, à l’occasion de la Grande Soirée des Îles.

