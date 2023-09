Africa Climate Summit: le président kényan invite à voir tout le potentiel de la croissance verte

Ce 4 septembre 2023 s’est ouvert à Nairobi le premier sommet africain pour le climat. Pendant trois jours, des dirigeants d'Afrique et d'ailleurs sont réunis pour échanger avec les acteurs de la société civile ainsi que des entreprises publiques et privées, et des organisations internationales. En ouverture, le président kényan William Ruto a invité à « voir dans la croissance verte non seulement un impératif climatique mais aussi une source de milliards de dollars d'opportunités ».

Le premier sommet africain sur le climat s'est ouvert et pour trois jours à Nairobi, la capitale kényane, ce lundi 4 septembre 2023, sous l'égide de l'Union africaine et du gouvernement du Kenya. Une vingtaine de chefs d'État africains font le déplacement et ils s'exprimeront pour la plupart ce mardi 5 septembre.

En attendant, durant la première matinée, la plénière a posé les enjeux de ce sommet africain, à 100 jours de la COP28 de Dubaï : à savoir le potentiel immense de l'Afrique pour verdir la planète.

Ce n'est pas anodin, le premier sommet africain du climat est organisé au Kenya dont plus de 90% de l'électricité provient aujourd'hui des énergies renouvelables. Son président William Ruto espère que le sommet dont il est l'hôte ouvrira un nouveau chemin, où l'Afrique ne sera pas seulement victime de la crise climatique mondiale, mais la solution, grâce aux compétences de sa jeunesse, à ses puits de carbone et à ses minerais utiles aux industries vertes.

« Vous êtes entrés dans le futur »

« Vous n'avez pas seulement mis les pieds dans un centre de conférence, vous êtes entrés dans le futur, a-t-il lancé. Un futur avec un potentiel, mené par des partenariats internationaux, qui sera orienté vers la prospérité de l'Afrique, la croissance inclusive et une planète vivable pour tous. Nous devons voir dans la croissance verte non seulement un impératif climatique mais aussi une source de milliards de dollars d'opportunités, que l'Afrique et le monde sont prêts à capitaliser ».

Pour réaliser ce projet, les financements tardent cependant à se concrétiser ou sont inaccessibles, regrette le dirigeant kényan, que ce soit pour l'adaptation au changement climatique ou pour les investissements verts. Quant aux peuples autochtones, ils reçoivent moins de 1% des fonds climat, déplore leur représentante au Kenya, alors qu'ils sont considérés comme les meilleurs garants de la conservation des milieux naturels.

Le sommet doit aboutir le 6 septembre à l'élaboration d'un texte commun sur les objectifs climatiques de l'Afrique, la déclaration de Nairobi.

L’espoir de Greenpeace Afrique

Plus d’une vingtaine de chefs d’Etat et de gouvernements du continent sont attendus dans la capitale kényane. A leurs côtés, plus de 20 000 délégués du monde entier. Parmi eux, des acteurs de la société civile qui suivent attentivement les discussions. C’est le cas du Dr. Oulie Keita, directrice exécutive de Greenpeace Afrique. Elle place beaucoup d’espoir dans ce sommet.

RFI : Comment accueillez-vous la tenue d’un tel sommet à Nairobi ?

Dr. Oulie Keita : C’est la première fois que l’Union Africaine et les Etats africains se réunissent pour un tel sommet. C’est un très, très bon signe. Cela montre vraiment que les dirigeants africains sont maintenant prêts à prendre la question du changement climatique en charge.

Quels sont vos attentes pour ce sommet ? Qu’aimeriez-vous voir au cours des discussions ?

Nous nous attendons à des discussions vraiment franches mais pas seulement des discussions. Nous voulons voir des actions sur le terrain. Il y a eu tellement de COPs, tellement de promesses mais l’Afrique ne voit pas l’effet ou l’impact sur le terrain de ces promesses. On espère vraiment que les dirigeants africains vont avoir une feuille de route concrète, avec des actions concrètes, avec un plan de travail concret, budgétisé, parce qu’ils ne doivent pas seulement parler. Il faut qu’ils mettent de l’argent. Il faut que les Africains arrivent à montrer qu’ils ont le leadership. Pour la plupart, même quand ils vont aux COPs, chaque pays est en train de défendre son programme national. Or, il faut arrêter avec tout ça. L’Afrique doit venir en bloc pour avancer des solutions concrètes pour les Africains.

Et justement, quelles sont ces solutions concrètes ? Demain, les chefs d’Etat vont échanger. Sur quoi aimeriez-vous les voir s’engager ?

Par exemple la transition entre le fossil fuel et les énergies renouvelables. Nous avons beaucoup de solutions comme tout ce qui est solaire, tout ce qui est l’eau, tout ce qui est le vent - au niveau du Cameroun, on a des jeunes qui sont en train d’utiliser le solaire pour faire pas mal de choses - on a la transformation du biogaz. On a des solutions qu’on peut proposer et on veut juste être consultés pour travailler avec nos dirigeants.

Nous, à notre niveau, en tant que Greenpeace, on veut qu’ils arrêtent de soutenir les grandes sociétés qui viennent polluer, qui viennent exploiter les ressources en Afrique et qui contribuent à ce phénomène que nous sommes en train de vouloir combattre. Il y a des dirigeants qui sont complices dans ce qu’il se passe avec des contrats qui sont faits au détriment des populations, des communautés. Nous voulons que cela s’arrête.

Si on n’arrive pas à changer nos habitudes humaines, c’est tout le développement en Afrique qui est menacé, en fait. Donc pour nous, c’est un problème de survie.

