Afrique du Sud: Ramaphosa dément une livraison d'armes à Moscou et défend son bilan

Chaque parti avance ses pions, à moins d’un an des élections générales sud-africaines. Pour Cyril Ramaphosa, il est l’heure de souligner les réussites à la tête de l’État, où il a succédé à Jacob Zuma. Et alors qu’en mai dernier, Washington avait publiquement accusé Pretoria d’avoir livré des armes à la Russie, lors de l’escale du cargo Lady R dans un port militaire sud-africain, le président est revenu sur les conclusions de la commission d’enquête chargée de faire la lumière sur l’affaire.

Avec notre correspondante à Johannesburg, Claire Bargelès

Bien qu’il ne publiera pas le compte-rendu complet de la commission d’enquête, pour des raisons de sécurité, Cyril Ramaphosa a tenu à en souligner les principales conclusions, dimanche 3 septembre. Selon le chef de l'État, rien n'indique que l'Afrique du Sud a livré des armes aux Russes :

« Selon les membres de la commission, il n’y a aucune preuve que le navire ait transporté des armes de l’Afrique du Sud vers la Russie. Ils démontrent par ailleurs que ce navire a fait escale à Simon’s Town pour livrer des équipements commandés en 2018 pour les forces de défense sud-africaines. »

Le président en a aussi profité pour se féliciter des succès diplomatiques de l’Afrique du Sud lors du récent sommet des BRICS. De quoi engranger des points en vue des élections, alors que plus tôt dans la journée, il a tenté de convaincre, lors d’un meeting du Congrès national africain (ANC) à Soweto, que bien des changements sont advenus depuis l’arrivée du parti au pouvoir, en 1994, et ce malgré les affaires de corruption qui persistent, les hauts niveaux de pauvreté et de chômage, et les problèmes de fourniture d’électricité :

« Beaucoup de gens continuent à propager cette fausse idée que l’ANC n’aurait jamais rien accompli. Mais nos supporters savent ce qu’a fait l’ANC, et ils savent que l’Afrique du Sud est meilleure à vivre aujourd’hui qu’elle ne l’était sous l’apartheid. »

Ces prochaines élections générales pourraient voir pour la première fois le parti de l’ANC passer sous la barre des 50%.

