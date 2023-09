Cameroun: pour les consommateurs, une rentrée scolaire sous la pression de l'inflation

Au Cameroun, environ 6 millions d'élèves du primaire et secondaire reprennent le chemin de l'école ce lundi 4 septembre, dans les dix régions du pays. Une rentrée scolaire marquée par l'inflation. Sur les marchés de la capitale, les prix des accessoires et des denrées alimentaires sont à la hausse. Une situation décriée par la Ligue camerounaise des consommateurs.

Avec notre correspondant à Yaoundé, Richard Onanena

Moins de 24 heures avant la reprise des cours, dans une librairie du quartier Etoudi, à environ deux kilomètres du palais présidentiel, comme chaque année, les clients affluent. Des retardataires qui ont souvent fait marche arrière faute d'argent. « Je n'ai pas voulu faire les achats à la dernière minute. Mais je suis dans le privé, il fallait attendre le salaire », raconte l'un d'entre eux.

Au marché Mokolo, le plus populaire de Yaoundé, les parents font toujours la queue devant les étals et autres boutiques à la recherche de fournitures et accessoires. Dans le brouhaha du marché, une dame s'offusque : « La veille de la rentrée, tout devient cher. Les commerçants savent qu'on a besoin de chaussures noires alors ils doublent les prix. »

Ceux qui ont voulu se ravitailler en denrées alimentaires ont également été freinés par des prix en hausse comparativement aux années précédentes : « La tomate qui était à 4 000 francs CFA, aujourd'hui est à 7 000 », se lamente une femme. « Le prix du poisson est un peu élevé, le kilo de maquereau est déjà à 22 700 francs CFA, on ne s'en sort pas », embraye une autre.

Des foires organisées par le gouvernement

Pour lutter contre la vie chère, le gouvernement camerounais a initié des foires de ventes promotionnelles où les fournitures scolaires et les produits de premières nécessités sont vendus en deçà des prix du marché.

Mais cette mesure est insuffisante pour le président de la Ligue camerounaise des consommateurs, Delors Magellan Kamseu Kamgaing : « Quand on dit rentrée scolaire, certains diront aussi rentrée des prix. Le gouvernement a organisé certaines campagnes, malheureusement, il n'y a pas grande affluence. Il y a un déficit de communication qui empêche les usagers d'en bénéficier. En général, dans les marchés et supermarchés, la hausse des prix de ces produits impacte le panier de la ménagère. »

Selon l'Institut national de la statistique, le taux d'inflation au Cameroun est passé de 3,5 à 7,3% entre mai 2022 et mai 2023. Sa plus forte progression moyenne sur un an.

