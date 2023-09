Gabon: des Librevillois dans l’attente de la prestation de serment du général Oligui Nguema

Reportage

Jour J pour la transition gabonaise, ce 4 septembre 2023 : cinq jours après avoir renversé le président Ali Bongo, le général Brice Clotaire Oligui Nguema prête serment ce matin à la présidence à Libreville. Il semble débuter son bail au palais du bord de mer avec un réel soutien populaire. Reste à savoir si les promesses de refondation seront suivies d’actes. C’est en tout cas ce qu’espèrent les Librevillois rencontrés la veille près d’un carrefour du quartier Charbonnages.

Avec nos envoyés spéciaux à Libreville, François Mazet et Jad El Khoury

Alors que son pas est pressé et qu’autour d’elle les voitures klaxonnent pour vite rentrer avant le couvre-feu, Sylvie nous interpelle pour partager sa satisfaction. « On est vraiment très très très contents pour ça, que vous laissiez trois ou quatre ans, lance-t-elle. Laissez d’abord les militaires gérer ».

« On est obligé d’accepter parce que ce sont des militaires »

Pour elle comme pour Gédéon, les premiers jours au pouvoir des putschistes sont réussis et rassurants. « Sans faute, aussitôt qu’il est venu, il a parlé de la pension des vieux, souligne-t-il. On essaie de voir si, réellement, jusqu’à la fin, ce sera sans faute ».

À ses côtés, son camarade Joris est, lui, moins enthousiaste. « Bon, moi, personnellement, j’ai un peu peur, souffle-t-il. Je voulais normalement qu’on cède le pouvoir à Ondo Ossa [candidat de l’opposition lors des élections générales du 26 août 2023, NDLR]. J’aurais voulu que le verdict soit respecté. En gros, nous, on ne voulait pas ça, mais on est obligé d’accepter parce que ce sont des militaires et on est obligé d’accepter ce qu’ils ont décidé ».

« Si on veut repartir avec des institutions fortes et durables, un coup de balai s’impose »

Accepter une transition nécessaire pour rebâtir le pays, c’est également l’avis d’Odilon, qui voit la situation comme une libération. « La méthode militaire peut paraître forte pour certains mais je pense que, à un moment donné, quand on veut bien faire, pour le Gabon, c’est ce qu’il nous faut, estime-t-il. Si on veut repartir sur de nouvelles bases, si on veut repartir avec des institutions fortes et durables, un coup de balai s’impose ».

Sans actes, l’état de grâce des militaires sera toutefois vite dissipé, préviennent toutefois nos interlocuteurs.

Prestation de serment du général Oligui Nguema: peu de détails ont filtré sur la cérémonie Très peu d’informations ont circulé sur la cérémonie, rapporte notre correspondant à Libreville, Yves-Laurent Goma. La télévision nationale n’a même pas diffusé le programme. L’unique certitude, c’est que le nouvel homme fort du Gabon prêtera serment au palais présidentiel dit « palais de la Rénovation ». Au départ, il était prévu que Brice Clotaire Oligui Nguema prête serment dans les locaux de la Cour constitutionnelle, l’une des institutions qu’il a dissout le jour de son coup d’Etat. Le Comité pour la transition et la restauration des institutions (CTRI) a provisoirement réhabilité la Cour constitutionnelle à cet effet, ce qui a suscité un tollé dans l’opinion. Les militaires ont rapidement changé de tactique. Samedi, le président de la Transition a affirmé devant les journalistes qu’une charte de la Transition était en cours de rédaction. Il prêtera serment sur cette charte dont le contenu n’est pas encore connu. Lors de la rencontre avec la classe politique, le 1er septembre, le général Oligui Nguema a affirmé qu’il ne prêtera pas serment devant les anciens juges de la Cour constitutionnelle.

