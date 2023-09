Vacanciers marocains tués: le ministère algérien de la Défense invoque «un refus d'obtempérer»

C'est la première réaction officielle algérienne à l'affaire des deux vacanciers marocains tués après leur entrée « clandestine » dans les eaux territoriales algériennes, dans l'ouest du pays. Le ministère de la Défense algérien évoque « un refus d'obtempérer ».

Publicité Lire la suite

avec notre correspondant à Alger, Fayçal Metaoui

Le ministère algérien de la Défense a confirmé, dans un communiqué, la mort d'un homme, entré clandestinement à l'ouest du pays, à bord d'un jet ski, avec deux autres personnes, le mardi 29 août.

Après avoir lancé un avertissement sonore et les avoir sommés de s'arrêter à plusieurs reprises, les mis en cause ont, selon la même source, refusé d'obtempérer et ont pris la fuite « en effectuant des manœuvres dangereuses ».

Le ministère algérien de la Défense ajoute que les garde-côtes ont procédé à des tirs de sommation. « Après plusieurs tentatives, des coups de feu ont été tirés contraignant un des jet-skis à s'immobiliser, alors que les deux autres ont pris la fuite », est-il indiqué. Mercredi 30 août , « un cadavre de sexe masculin non identifié a été repêché, présentant un impact de balle par arme à feu », est-il encore ajouté.

À lire aussiMaroc: deux vacanciers tués, dont un Franco-Marocain, dans les eaux à la frontière avec l'Algérie

Pour rappel, les médias marocains ont rapporté que quatre vacanciers se sont égarés en mer dans la zone frontalière entre l'Algérie et le Maroc lors d'une sortie en jet-ski. Deux ont trouvé la mort, dont un Franco-Marocain, après avoir essuyé des tirs des gardes côtes algériens

L'un des avocat d'une famille de victime à annoncé à l'AFP vouloir déposer plainte pour « assassinat aggravé, tentative d'assassinat aggravé, détournement de navire et non-assistance à personne en danger ».

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne