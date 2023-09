Guinée: un appel à manifester et des violences à l’occasion des deux ans du coup d’État

En Guinée, il n’y a pas eu de célébration officielle ce 5 septembre 2023 pour le deuxième anniversaire du coup d'État contre l’ex-président Alpha Condé et pour l'arrivée au pouvoir du colonel Mamadi Doumbouya. Les manifestations étaient par ailleurs interdites. Or, à l’occasion de cette date très symbolique, les Forces Vives de Guinée ont décidé d’appeler à manifester, après une pause de plus de trois mois.

Un policier faisant un geste vers des manifestants après que le groupe d'opposition interdit, le Front national pour la défense de la Constitution (FNDC), a appelé à manifester contre la junte au pouvoir à Conakry le 20 octobre 2022 (Image d'illustration). © CELLOU BINANI / AFP

Avec notre correspondant à Conakry, Matthias Raynal Les Forces Vives de Guinée font leur rentrée avec une mobilisation qui a valeur de test pour cette alliance hétéroclite de partis politiques, mais également d'organisations de la société civile. Fer de lance de l'opposition à la junte, ses derniers appels à manifester avaient été très peu suivis au mois de mai 2023. Cette fois, le mouvement qui s'oppose à la conduite de la transition a réussi à mobiliser dans les quartiers contestataires de la route Le Prince. Des affrontements étaient ainsi signalés ce 5 septembre au matin à Bambeto où des jeunes ont jeté des pierres sur les forces de sécurité. À lire aussiGuinée: deux ans après le coup d'État, des soutiens au président de transition s'affichent à Conakry Les Forces Vives recensent deux morts dans le nord de Conakry Dès hier soir, des jeunes sont sortis manifester à plusieurs endroits de la voie rapide qui traverse le nord de Conakry, à Wanindara et à Sonfonia notamment, où des habitants ont signalé la mort de deux adolescents. Dans un communiqué ce matin, les Forces Vives (FVG) ont confirmé ces deux décès, ajoutant qu'une dizaine de personnes avaient été blessées par balle. « Les forces de défense et de sécurité, munies d'armes létales, ont pris d'assaut les quartiers », situés le long de la route Le Prince, affirment les FVG. Pas de bilan officiel du côté des autorités pour l'instant. Au sud de la capitale, au rond-point Tannerie, d'où devait s'élancer la manifestation officielle des Forces Vives, il n'y avait aucun militant à l'horizon ce mardi matin, seulement des pickups de policiers et de gendarmes. Sur l'Axe, des journalistes ont noté la présence de militaires au sein du dispositif de maintien de l'ordre. La Guinée est dirigée par le Comité national du rassemblement pour le développement (CNRD) après que des militaires conduits par le colonel Mamadi Doumbouya aient renversé le président Alpha Condé le 5 septembre 2021, dans l'un des putsches qui se sont succédé en Afrique de l'Ouest depuis 2020. À lire aussiGuinée: un opposant critique le respect des délais de la transition politique, le pouvoir lui répond