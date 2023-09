Afrique du Sud: vente de la plus grande réserve de rhinocéros au monde

En Afrique du Sud, le plus grand élevage de rhinocéros au monde, en vente depuis avril 2023, a enfin trouvé preneur. L’ONG African Park, sise à Johannesburg et qui gère différents parcs nationaux du continent, va reprendre les quelque 2 000 rhinocéros blancs, une espèce menacée d’extinction, de cette réserve de plus de 7 000 hectares.

Rhinocéros blanc au ranch de l'éleveur John Hume, le 16 octobre 2017, en Afrique du Sud (image d’illustration). Getty Images - Leon Neal

Par : RFI Suivre

Avec notre correspondante en Afrique du Sud, Claire Bargelès À l'origine de cet élevage hors normes, se trouve un homme d'affaires sud-africain : John Hume. Il a investi sa fortune depuis près de quinze ans dans le Platinum Rhino Project, qui abrite désormais près de 15% de la population mondiale de rhinocéros blancs. Mais l'octogénaire estime que les coûts sont trop élevés pour continuer, notamment en raison des dispositifs de sécurité à déployer pour lutter contre le braconnage. John Hume « à court d'argent » N'ayant jamais réussi à faire lever l'interdiction de vente internationale des cornes prélevées sur ses animaux, une idée controversée, John Hume s'estime donc « à court d'argent ». L'intervention de l'organisation African Parks arrive comme une offre providentielle, alors que la vente aux enchères, débutant à un prix de dix millions de dollars, n'avait rien donné. L'ONG, parfois critiquée pour ses méthodes musclées, gère une vingtaine de parcs sur le continent au nom de gouvernements africains. Une « obligation morale » Elle n'a pas dévoilé le montant de son offre, affirmant qu'il s'agissait d'une « obligation morale » de trouver une solution pour ces rhinocéros. African Parks ne compte pas conserver la réserve en l'état, et entend, sur les dix prochaines années, relâcher ces animaux dans la nature, sans préciser dans quelles zones.