Culture africaine: les rendez-vous en septembre 2023

À Perpignan, Venise, Abidjan, Dakar, Rio de Janeiro, Paris, New York, Rouen, Wolfsburg, Kampala, Berlin, Limoges, Namur, en salle ou en plein air, voici 21 rendez-vous de la culture afro ou africaine à ne pas manquer en ce mois de septembre. N’hésitez pas à nous envoyer vos prochains événements culturels « incontournables » à l’adresse rfipageculture@yahoo.fr.

Du 2 au 17 septembre, Visa pour l’image, le plus grand rendez-vous du photojournalisme a lieu à Perpignan. Beaucoup des photographes ont exploré le continent africain. Le programme Images du jour propose entre autres le travail de Véronique de Viguerie, RDC – les damnés de la 5G, et Histoires au Mali de Seyba Keita.

Pendant que la Mostra de Venise 2023 projette encore jusqu’au 9 septembre les films en lice pour le Lion d’or, la Mostra de Cinemas Africanos à Rio de Janeiro, au Brésil, rassemble du 5 au 18 septembre des courts et longs métrages de la cinématographie africaine contemporaine. Cette initiative lancée par la Brésilienne Ana Camila Esteves et l’Espagnole Beatriz Leal Riesco, cherche à faire connaitre au public brésilien l’esthétique et les histoires du cinéma africain produit en Afrique et dans sa diaspora ces cinq dernières années.

Du 5 au 10 septembre, le plus grand salon international des arts extra-européens et asiatiques ouvre ses portes à Paris. La 22e édition du Parcours des mondes réunit une cinquantaine de galeries autour de l’axe central des arts d’Afrique, mais rassemble aussi les meilleurs marchands d’art premier d’Asie, d’Océanie et des Amériques.

Du 7 septembre au 7 octobre, le peintre malien Amadou Sanogo expose ses nouvelles œuvres à la galerie parisienne Magnin-A. Yebali Lakali (« Raconter l’invisible ») aborde des questionnements universels à travers des histoires métaphoriques.

Coupon de pagne : « Amitié franco-gabonaise ». Exposition au musée du Quai Branly « Fancy ! Pagnes commémoratifs en Afrique ». © Sotega, Gabon - Musée du quai Branly - Jacques Chirac, photo Pauline Guyon

La galerie parisienne de Cécile Fakhoury accueille à partir du 7 septembre l’artiste peintre marocaine Mariam Abouzid Souali. Stardust : nous sommes des poussières d’étoiles questionne la place de l’individu dans la mondialisation. L’artiste ivoirien Jems Koko Bi, un génie du bois, expose ses nouvelles sculptures à partir du 28 septembre dans la galerie Cécile Fakhoury à Abidjan. Dans Vestiges de la Mé, le tailleur de bois propose d’ouvrir « un dialogue entre deux règnes, entre l’Homme et la forêt ». Dans sa galerie dakaroise, Cécile Fakhoury propose à partir du 21 septembre une exposition collective : Can you feel the space that Space Occupies. Des œuvres de Binta Diaw, Marie-Claire Messouma Manlanbien et Roméo Mivekannin.

Du 8 au 10 septembre, le Festival International des Films de la Diaspora Africaine (FIFDA Paris 2023) proposera sa treizième édition dans trois salles de cinéma à Paris. À l’affiche, onze films inédits de dix pays : États-Unis, Suisse, Maroc, Burkina Faso, Brésil, Guinée-Bissau, France, Portugal, Angola, Royaume-Uni... pour explorer l'Histoire de l'Afrique et de sa diaspora.

Du 8 au 10 septembre, l'Armory Show à New York réunit les plus grandes galeries internationales d'art contemporain et moderne. Mariano Mercier y dévoile les œuvres de deux jeunes peintres africains. L’artiste ghanéen Kwesi Botchway parle de la richesse et la complexité de la vie des Noirs. Sa peinture valorise la peau noire à travers des teintes violettes, une couleur liée à la royauté, à la grandeur et à la sagesse. Les peintures sulfureuses de l'artiste nigérian Johnson Eziefula s’affichent à la fois résolument comme personnelles et à la résonance universelle explorant la mémoire et le moi sous les traits de ses amis et de sa famille. Les artistes sénégalais Omar Ba et Alioune Diagne seront à l’honneur à la galerie parisienne Templon.

Le 12 septembre seront dévoilés les lauréats 2023 du Praemium Imperiale, le « Nobel » des arts, créé en 1988 par la plus ancienne fondation culturelle du Japon. Après le sculpteur ghanéen El Anatsui et le chanteur sénégalais Youssou N’Dour en 2017 et le dessinateur, plasticien et cinéaste sud-africain William Kentridge en 2019, y aura-t-il de nouveau un artiste africain à l’honneur ?

Afroglitch s’intitule une exposition qui s’ouvre le 14 septembre à la galerie parisienne Christophe Person. Le «Glitch» est un terme anglais d’origine yiddish signifiant «zone glissante». Une carte blanche offerte aux artistes Jourdan Tchoffo du Cameroun, Raymond Tsham de la RDC et John-Baptist Sekubulwa de l’Ouganda essayant à court-circuiter les attendus dans le système de l’art occidental.

Du 14 au 17 septembre, lors de la 10e édition de la foire d’art contemporain Positions à Berlin, en Allemagne, la Galerie Melbye-Konan met à la l’honneur les œuvres de quatre artistes africains : les Ivoiriens Lanin Saint-Etienne Yeanzi, Yannick Ackah, Atowla Kouadio et la Nigériane Stacey Ravvero.

Alioune Diagne, qui représentera le Sénégal à la Biennale d’art de Venise en 2024, fait partie des six artistes qui investissent à partir du 15 septembre les musées de la RMM de Rouen. Le Festival d’art contemporain La Ronde #7 les a invités à créer des œuvres pour dialoguer avec les collections sur le thème du fleuve.

En même temps que Retenue dans la Nef du CAPC à Bordeaux, l’artiste Kapwani Kiwanga investit à partir du 16 septembre à Wolfsburg, en Allemagne, le Kunstmuseum avec The Length of the Horizon, « pour la première rétrospective complète à mi-carrière ».

Afriart Gallery à Kampala ouvre le 16 septembre l’exposition Sit with me – The diary of a free thinker. Une invitation de l’artiste ougandaise Charlene Komuntale, 32 ans, à nous asseoir avec elle pour réfléchir et dialoguer : « S'asseoir est une action humaine fondamentale qui signifie le repos, la réflexion et l'engagement avec soi-même et les autres. Le simple fait de s'asseoir ensemble peut symboliser la camaraderie, le soutien et la volonté d'engager une conversation ou une connexion. »

A l’occasion du Festival de la Place, le Théâtre de la ville et le Théâtre du Châtelet à Paris propose du 18 au 24 septembre Place à l’Afrique. Une semaine exceptionnelle de spectacles, concerts, débats, rencontres, récits, et nuits festives, avec des artistes, hommes et femmes, de toutes disciplines, venus du Congo, de Côte d’Ivoire, du Sénégal, d’Afrique du Sud et du Tchad. Avec Taigué Ahmed, l’évènement 50 nuances de la rumba, des chorégraphes Nadia Beugré et Robyn Orlin, le chanteur Youssou Ndour…

Du 20 au 30 septembre, les Zébrures d’Automne s’installent à Limoges. Le Festival des Francophonies – des écritures à la scène rassemble les créateurs européens, ouest-africains, nord-américains, caribéens au-delà des frontières dans les salles et les rues de Limoges pour dix jours de théâtres, de danses et de musique. Parmi les points forts de l’édition 2023 : Blind spot (France, Rwanda), un spectacle théâtral et musical en six tableaux, porté par cinq femmes artistes, sur un texte de Hassiba Halabi et une mise en scène de Carole Karemera et Lee Fou Messica.

Le 24 septembre sera annoncé le ou la lauréat(e) du prix RFI Théâtre 2023, choisi parmi les 135 candidats venus de 25 pays. Le trophée sera remis dans le cadre du Festival des Francophonies à Limoges.

À partir du 26 septembre, le musée du Quai Branly à Paris accueille une série exclusive de portraits de chefs d’État africains réalisée par Kehinde Wiley. Dans Dédale du pouvoir, l’artiste africain américain promet une exploration artistique et symbolique de la représentation du pouvoir.

Également le 26 septembre démarre au musée du Quai Branly Fancy ! Pagnes commémoratifs en Afrique. L’exposition met en valeur cet héritage culturel d’Afrique subsaharienne à travers une présentation de pagnes commémoratifs imprimés des cinquante dernières années.

Le 38e Festival international du film francophone de Namur (FIFF) en Belgique aura lieu du 29 septembre au 6 octobre. La programmation réunit plus de 120 fictions, animations et documentaires provenant de 13 territoires de la Francophonie.

