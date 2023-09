Mali: «Ben le Cerveau», chef du mouvement Yerewolo, sera jugé pour «atteinte au crédit de l'État»

« Nous pensons que c’est purement politique »

Depuis le début de la transition, Ben le Cerveau et son mouvement Yerewolo sont des soutiens de premier plan des militaires au pouvoir. C'est ce que tient à rappeler le coordinateur de Yerewolo, Mohamed « Bill » Traoré. « Nous ne pensons pas qu’il a porté atteinte au crédit l’État […]. Nous restons toujours dubitatifs par rapport à ce que le procureur a dit. Quelle partie de son propos a porté atteinte au crédit de l’État ? », s'interroge Mohamed « Bill » Traoré. Et lorsque Ben le Cerveau prend position contre une prolongation de la transition et qu’il demande aux autorités de respecter le calendrier électoral prévu ? « Non, ça n’est pas un problème. Au Mali, tous les jours, les gens disent ça. Nous ne pensons pas que ce soit un problème. Nous pensons que c’est purement politique. Parce que personne ne peut ignorer l’engagement du mouvement Yerewolo-Debout sur les remparts à l’égard des autorités de la Transition. Et même les autorités de la transition sont reconnaissantes par rapport à ça. Maintenant, puisque c’est le procureur qui s’est autosaisi de ce dossier, nous attendons d’avoir les résultats de ça. Nous ne pouvons que demander le calme et la retenue – c’est tout ce que nous avons dit. Et nous portons notre entière confiance à notre justice. »