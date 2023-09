RDC: les accouchements gratuits, avancée vers une couverture santé universelle

C’est une première en République démocratique du Congo, l'officialisation de la gratuité des accouchements dans le cadre de la mise en œuvre de la couverture santé universelle. La cérémonie a été lancée ce mardi 6 septembre par le chef de l'État, Félix Tshisekedi. Désormais, les femmes pourront accoucher gratuitement et les nouveaux nés seront pris en charge par l'État pendant les 28 jours après leur naissance.

Avec notre correspondant à Kinshasa, Kamanda wa Kamanda-Muzembe

C'est un moment important dans la lutte contre la mortalité maternelle et la mortalité infantile, a souligné un responsable du Conseil national de la couverture santé universelle. Pour le président Félix Tshisekedi, la mise en œuvre de cette couverture santé universelle a été possible grâce à l’Organisation des nations unies (ONU). « Aujourd’hui, je suis fier de vous annoncer que la République démocratique du Congo s’engage pleinement dans la réalisation de cette noble cause. La mise en place de la couverture santé universelle est et a toujours été une priorité de notre gouvernement ».

De son côté, le représentant de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), Boureima Hama Sambo, s’est réjoui de ce que le chef de l’État a tenu parole : « Nous saluons cette activité vigoureuse de l’État congolais qui va contribuer à réduire la mortalité maternelle et infantile liée aux causes évidentes, en vue d’accélérer le progrès vers l’atteinte des objectifs de développement durable ».

Ce sont 42 millions de dollars qui ont été déjà investis dans cette initiative, et un budget de 200 millions de dollars est prévu pour l’année 2024, affirment des responsables congolais de la santé. Lancée à Kinshasa, la couverture santé universelle devrait s’étendre sur l’ensemble de la RDC à l’horizon 2024.

